"Не вера, а повиновение, не мир, а контроль": в оккупированном Луганске россияне провели форум "религия и мир" - ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупанты провели форум "религия и мир" в Луганске, чтобы создать видимость духовности и контролировать население. кремль использует религию как инструмент оккупации.
Во временно оккупированном украинском Луганске россияне провели форум "религия и мир". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
В ЦНС называют мероприятие "новым фарсом кремля", ведь за "показной духовностью" стоит "ненависть ко всему украинскому".
В частности, оккупанты создали "совет при минкульте лнр", в который включили "правильные" конфессии, пропагандистов и марионеточную "общественность".
Цель - не вера, а повиновение. Не мир, а контроль
В ЦНС считают, что кремль использует религию как инструмент оккупации и уничтожения идентичности.
Напомним
По информации ЦНС, российские террористы планируют "законсервировать" разрушенные ими же кварталы Донетчины - "чтобы сохранить память о трагедии от атак ВСУ".
Также, по данным ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с ВОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.
фсб в детском саду: на ВОТ Луганщины россияне обучают детей доносам и шпионажу - Центр сопротивления21.05.25, 15:19 • 2248 просмотров