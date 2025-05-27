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На ВОТ россияне сгоняли школьников на празднование "дня славянской культуры" - ЦНС

Киев • УНН

 • 232 просмотра

На временно оккупированных территориях россияне заставляли учеников посещать празднование, чтобы закрепить нарратив о россии, как колыбели славянских народов.

На ВОТ россияне сгоняли школьников на празднование "дня славянской культуры" - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне сгоняли учеников старших классов на празднование "дня славянской культуры". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что главной задачей мероприятия было закрепление в сознании подростков нарратива, что россия - это колыбель славянских народов и защищает их от "западной агрессии".

Псевдоисторическая трактовка прошлого является одним из стержней российского мифа

- указывают в ЦНС.

Там также призывают игнорировать подобные мероприятия и не участвовать в них, чтобы не стать жертвой кремлевской пропагандистской машины.

Напомним

Во временно оккупированном украинском Луганске россияне провели форум "религия и мир". В ЦНС называют мероприятие "новым фарсом кремля", ведь за "показной духовностью" стоит "ненависть ко всему украинскому".

Также, по данным ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с ВОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.

Руины Донбасса станут "музеем": россия хочет сохранить память о своих преступлениях – ЦНС22.05.25, 00:29 • 3816 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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