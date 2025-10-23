Россия инсценирует теракты на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину – Центр нацсопротивления
Киев • УНН
В Центре национального сопротивления сообщили, что ФСБ РФ организует взрывы на временно оккупированных территориях Донбасса, чтобы обвинить Украину.
российские спецслужбы начали проводить провокационные взрывы против мирного населения на временно оккупированных территориях, чтобы создать "украинский след". Как сообщает Центр национального сопротивления, в Луганске произошел взрыв якобы Bluetooth-колонки, из-за которого пострадал местный житель. Об этом пишет УНН.
Подробности
Сразу после инцидента российские пропагандисты заявили, что колонка "проигрывала песню "Океана Эльзы", пытаясь представить это как атаку украинского подполья. По данным источников Центра, взрыв организовали сотрудники ФСБ, прибывшие в город накануне, чтобы запустить серию постановочных терактов.
По плану оккупантов, подобные взрывные устройства с "украинской символикой" могут появиться и в других городах ВОТ – для усиления информационной кампании против Украины. После инцидента оккупационная полиция начала проверять телефоны местных, ища подписки на украинские Telegram-каналы.
