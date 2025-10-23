$41.760.01
Эксклюзив
17:55 • 10856 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 14050 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 17431 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 29481 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 25916 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 43522 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 38442 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 33955 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12883 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15323 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
Россия инсценирует теракты на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину – Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

В Центре национального сопротивления сообщили, что ФСБ РФ организует взрывы на временно оккупированных территориях Донбасса, чтобы обвинить Украину.

Россия инсценирует теракты на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину – Центр нацсопротивления

российские спецслужбы начали проводить провокационные взрывы против мирного населения на временно оккупированных территориях, чтобы создать "украинский след". Как сообщает Центр национального сопротивления, в Луганске произошел взрыв якобы Bluetooth-колонки, из-за которого пострадал местный житель. Об этом пишет УНН.

Подробности

Сразу после инцидента российские пропагандисты заявили, что колонка "проигрывала песню "Океана Эльзы", пытаясь представить это как атаку украинского подполья. По данным источников Центра, взрыв организовали сотрудники ФСБ, прибывшие в город накануне, чтобы запустить серию постановочных терактов.

Ч. Для промывания мозгов школьникам в оккупации россияне собрали "педагогов" на семинар - Сопротивление

По плану оккупантов, подобные взрывные устройства с "украинской символикой" могут появиться и в других городах ВОТ – для усиления информационной кампании против Украины. После инцидента оккупационная полиция начала проверять телефоны местных, ища подписки на украинские Telegram-каналы.

Ч. Вузы в России вербуют молодежь из ВОТ Украины - ЦНС

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Украина
Луганск