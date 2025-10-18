путін вирішив відродити Сибір на ТОТ України - ЦНС
Київ • УНН
Кремль запускає програму колонізації тимчасово окупованих територій України, заміщаючи місцеве населення росіянами з глибинних регіонів рф. Це є легалізацією заміщення населення та русифікації, витісненням місцевих і заселенням "нових росіян".
Тимчасово окуповані території (ТОТ) України кремль планує "заселяти" росіянами з глибинних регіонів рф. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що кремль запускає програму колонізації ТОТ.
Фактично це легалізація заміщення населення: витіснення місцевих і заселення "нових росіян". Русифікація, демографічна інженерія та старі колоніальні методи у новій обгортці
За новою міграційною концепцією наказано "створити умови для повернення жителів Донбасу, Запорізької та Херсонської областей", але повертати планують не українців, а "вєрноподданних" з глибинок рф, від Якутії до Бурятії.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України посилили фільтрацію, яка тепер відбувається не лише на блокпостах, а й на робочих місцях. Людям без російського паспорта загрожують депортація та конфіскація майна.
