Путин решил возродить Сибирь на ВОТ Украины - ЦНС
Киев • УНН
Кремль запускает программу колонизации временно оккупированных территорий Украины, замещая местное население россиянами из глубинных регионов РФ. Это является легализацией замещения населения и русификации, вытеснением местных и заселением «новых россиян».
Временно оккупированные территории (ВОТ) Украины кремль планирует "заселять" россиянами из глубинных регионов рф. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что кремль запускает программу колонизации ВОТ.
Фактически это легализация замещения населения: вытеснение местных и заселение "новых россиян". Русификация, демографическая инженерия и старые колониальные методы в новой обертке
По новой миграционной концепции приказано "создать условия для возвращения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", но возвращать планируют не украинцев, а "верноподданных" из глубинок рф, от Якутии до Бурятии.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины усилили фильтрацию, которая теперь происходит не только на блокпостах, но и на рабочих местах. Людям без российского паспорта грозят депортация и конфискация имущества.
