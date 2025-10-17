Окупанти посилили фільтрацію на захоплених територіях України: перевірки на робочих місцях
На тимчасово окупованих територіях України посилили фільтрацію, яка тепер відбувається не лише на блокпостах, а й на робочих місцях. Людям без російського паспорта загрожують депортація та конфіскація майна.
На тимчасово окупованих територіях України різко посилили перевірки: тепер фільтрація - не тільки на блокпостах, а й на робочих місцях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що комунальні служби отримали вказівки шукати тих, хто не оформив статус "на рф".
Людям без російського паспорта загрожують депортація, конфіскація майна чи блокування виплат. Мета очевидна - вигнати "не своїх" і залишити лише лояльних
У ЦНС підкреслили, що кожен факт фільтрації є доказом репресивної політики кремля, що підлягатиме юридичному переслідуванню після деокупації.
У тимчасово окупованому Криму росіяни влаштували нову хвилю фільтрацій - під виглядом "перевірки міграційного законодавства".
