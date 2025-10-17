Оккупанты усилили фильтрацию на захваченных территориях Украины: проверки на рабочих местах
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины усилили фильтрацию, которая теперь происходит не только на блокпостах, но и на рабочих местах. Людям без российского паспорта угрожают депортация и конфискация имущества.
На временно оккупированных территориях Украины резко усилили проверки: теперь фильтрация - не только на блокпостах, но и на рабочих местах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что коммунальные службы получили указания искать тех, кто не оформил статус "на рф".
Людям без российского паспорта грозят депортация, конфискация имущества или блокировка выплат. Цель очевидна - изгнать "не своих" и оставить только лояльных
В ЦНС подчеркнули, что каждый факт фильтрации является доказательством репрессивной политики кремля, подлежащей юридическому преследованию после деоккупации.
Напомним
Во временно оккупированном Крыму россияне устроили новую волну фильтраций - под видом "проверки миграционного законодательства".
