Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС

Так называемый "губернатор" временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо встретился с руководителем федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадием Гостевым. На повестке дня - восстановление и строительство новых исправительных учреждений на оккупированной территории, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).

Детали

По данным источников ЦНС, россияне уже определили несколько локаций под новые тюрьмы - преимущественно на базе старых СИЗО или промышленных сооружений.

Цель - не "правопорядок", а создание сети мест содержания для гражданских, подозреваемых в "нелояльности", и собственных военных-дезертиров - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что фактически, Россия готовит новую систему репрессий - "еще одно звено оккупационного аппарата террора на Херсонщине".

