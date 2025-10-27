Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС
Киев • УНН
На Херсонщине оккупанты планируют восстановить и построить новые исправительные учреждения. Это имеет целью создание сети мест содержания для гражданских и военных-дезертиров.
Так называемый "губернатор" временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо встретился с руководителем федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадием Гостевым. На повестке дня - восстановление и строительство новых исправительных учреждений на оккупированной территории, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).
Детали
По данным источников ЦНС, россияне уже определили несколько локаций под новые тюрьмы - преимущественно на базе старых СИЗО или промышленных сооружений.
Цель - не "правопорядок", а создание сети мест содержания для гражданских, подозреваемых в "нелояльности", и собственных военных-дезертиров
В ЦНС отмечают, что фактически, Россия готовит новую систему репрессий - "еще одно звено оккупационного аппарата террора на Херсонщине".
Напомним
ФСБ РФ организует взрывы на временно оккупированных территориях Донбасса, чтобы обвинить Украину.
Путин решил возродить Сибирь на ВОТ Украины - ЦНС18.10.25, 01:01 • 4296 просмотров