26 октября, 18:56 • 17743 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 34781 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 34551 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 33070 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 37524 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 24435 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 20592 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 46029 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14821 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14246 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС

Киев • УНН

 • 3060 просмотра

На Херсонщине оккупанты планируют восстановить и построить новые исправительные учреждения. Это имеет целью создание сети мест содержания для гражданских и военных-дезертиров.

Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС

Так называемый "губернатор" временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо встретился с руководителем федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадием Гостевым. На повестке дня - восстановление и строительство новых исправительных учреждений на оккупированной территории, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).

Детали

По данным источников ЦНС, россияне уже определили несколько локаций под новые тюрьмы - преимущественно на базе старых СИЗО или промышленных сооружений.

Цель - не "правопорядок", а создание сети мест содержания для гражданских, подозреваемых в "нелояльности", и собственных военных-дезертиров

- говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что фактически, Россия готовит новую систему репрессий - "еще одно звено оккупационного аппарата террора на Херсонщине".

Напомним

ФСБ РФ организует взрывы на временно оккупированных территориях Донбасса, чтобы обвинить Украину.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Херсонская область