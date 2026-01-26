$43.140.03
Спроби прориву: Сирський розкрив ситуацію на Покровському та Очеретинському напрямках
Спроби прориву: Сирський розкрив ситуацію на Покровському та Очеретинському напрямках

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про близько 400 бойових зіткнень за тиждень на Покровському та Очеретинському напрямках. Ворог посилює тиск та підтягує резерви, застосовуючи тактику просування малими піхотними групами.

Спроби прориву: Сирський розкрив ситуацію на Покровському та Очеретинському напрямках

Сирський повідомив про складну оперативну обстановку на Покровському та Очеретинському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля. За його словами, лише за минулий тиждень там сталося близько 400 бойових зіткнень. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Продовжую роботу на Покровському та Очеретинському напрямках, де противник зосереджує свої основні зусилля. Оперативна обстановка тут складна. Лише за минулий тиждень на цих напрямках відбулося близько 400 бойових зіткнень. Агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви. Наше ключове завдання - завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви та послідовно знизити наступальний потенціал. Під час роботи безпосередньо на місцях разом із командирами підрозділів детально аналізуємо хід бойових дій

– йдеться у дописі Сирського.

За словами Сирського, противник продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами. Їх своєчасне виявлення, стримування та знищення потребують постійного моніторингу поля бою, чіткої координації підрозділів і гнучких тактичних рішень.

"Окрему увагу приділяємо посиленню підрозділів безпілотних систем - насамперед застосуванню ударних дронів для ураження окупантів, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів. Змінюється війна - змінюємо підходи до її ведення. Масштабування сучасних технологій безпосередньо впливає на ефективність бойових дій і дозволяє зберігати життя українських воїнів. Дякую кожному військовослужбовцю за знищення загарбників, злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму. Боротьба триває. Слава Україні!" - наголошує командувач військ.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна в Україні вирішує майбутнє глобальної безпеки. Він наголосив на адаптації ЗСУ до сучасних технологій та децентралізації, а також закликав партнерів надати інструменти для швидкої зупинки агресора.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України
Олександр Сирський