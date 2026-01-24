$43.170.01
Сирський розкрив, як війна в Україні впливає на глобальну безпеку та майбутнє армій НАТО

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна в Україні вирішує майбутнє глобальної безпеки. Він наголосив на адаптації ЗСУ до сучасних технологій та децентралізації, а також закликав партнерів надати інструменти для швидкої зупинки агресора.

Сирський розкрив, як війна в Україні впливає на глобальну безпеку та майбутнє армій НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна росії проти України - це не локальний конфлікт на сході Європи, це простір, де вирішується майбутнє глобальної безпеки. Про це Сирський написав у Facebook за підсумками виступу на Стратегічному діалозі в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів, передає УНН.

Деталі

"Війна в Україні - це не локальний конфлікт на сході Європи. Це простір, де вирішується майбутнє глобальної безпеки. Те, що відбувається сьогодні під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря, вже завтра визначатиме підходи та дії євроатлантичних армій", - заявив Сирський.

Під час виступу, Сирський поділився з колегами тим, як змінилося обличчя сучасної війни і чому старі догми більше не працюють так, як цього дехто очікував, а також закликав дивитися на війну як на явище, що еволюціонує швидше, ніж про нього встигають писати підручники.

Він наголосив, що українська адаптація - у технологіях та децентралізації.

"Ми змінюємо філософію ураження: замість масованого вогню "по площах" переходимо до точкового знищення цілей дешевими засобами. Вартість дрона - близько 500 доларів, вартість знищеної цілі - мільйони. Без переваги або щонайменше паритету в РЕБ високотехнологічна зброя перетворюється на брухт. Ми навчилися створювати "купол РЕБ" для захисту техніки та окопний РЕБ для піхоти", - зазначив Сирський.

За його словами, "торік, зокрема завдяки технологізації, нам вдалося знизити загальні втрати на 13% порівняно з 2024 роком".

Окремо він подякував країнам-партнерам "за підтримку, без якої ми б не вистояли".

"Очевидно, що росія робить ставку на втому Заходу та виснаження наших людських ресурсів. Але час напівзаходів минув. Війна в Україні довела: кількість має значення, проте саме технології й швидкість адаптації вирішують результат. Саме тому ми закликаємо партнерів не просто підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", а надати інструменти для швидкої й силової зупинки агресора. Можливості НАТО, помножені на наш унікальний бойовий досвід, - це формула безпеки для всього євроатлантичного простору", - зазначив Головком.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО до України. Він наголосив на важливості зміцнення військових спроможностей для справедливого миру.

Павло Башинський

