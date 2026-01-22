Сирський запросив Військовий комітет НАТО відвідати Україну цього року

$43.180.08
18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29061 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Популярнi новини
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі
22 січня, 09:30
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
22 січня, 10:28
В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль
12:48
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним
13:45
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
14:43
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
14:43
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 29065 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
22 січня, 10:28
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:44
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Рютте
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею
21 січня, 15:49
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
21 січня, 12:13
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Сирський запросив Військовий комітет НАТО відвідати Україну цього року

Київ • УНН

 22 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО до України. Він наголосив на важливості зміцнення військових спроможностей для справедливого миру.

Сирський запросив Військовий комітет НАТО відвідати Україну цього року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року, передає УНН.

Деталі

Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку.

За його словами, колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну. 

росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський22.01.26, 18:32 • 1344 перегляди

Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей. Користуючись нагодою, запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року 

- резюмував Сирський.

Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО22.01.26, 17:10 • 1848 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Олександр Сирський
Україна