Сирський запросив Військовий комітет НАТО відвідати Україну цього року
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО до України. Він наголосив на важливості зміцнення військових спроможностей для справедливого миру.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року, передає УНН.
Деталі
Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку.
За його словами, колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну.
росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський22.01.26, 18:32 • 1344 перегляди
Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей. Користуючись нагодою, запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року
Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО22.01.26, 17:10 • 1848 переглядiв