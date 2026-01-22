Сирський запросив Військовий комітет НАТО відвідати Україну цього року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року, передає УНН.

Деталі

Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку.

За його словами, колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну.

Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей. Користуючись нагодою, запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року - резюмував Сирський.

