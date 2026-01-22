Сырский пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пригласил Военный комитет НАТО в Украину. Он подчеркнул важность укрепления военных возможностей для справедливого мира.
Детали
Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи.
По его словам, коллеги из стран НАТО выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.
Подчеркнул, что нашей первоочередной задачей должно оставаться создание условий для справедливого мира путем укрепления наших военных возможностей. Пользуясь случаем, пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году
