18:05 • 2366 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 5076 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 9398 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 12243 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 14111 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 15903 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 29061 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15407 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15963 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18389 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Сырский пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пригласил Военный комитет НАТО в Украину. Он подчеркнул важность укрепления военных возможностей для справедливого мира.

Сырский пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году, передает УНН.

Детали

Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи.

По его словам, коллеги из стран НАТО выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.

россия привлекла более 715 тысяч военных для продолжения войны в Украине - Сырский22.01.26, 18:32 • 1344 просмотра

Подчеркнул, что нашей первоочередной задачей должно оставаться создание условий для справедливого мира путем укрепления наших военных возможностей. Пользуясь случаем, пригласил Военный комитет НАТО посетить Украину в этом году

- резюмировал Сырский.

Дефицит ПВО не позволяет в полном объеме защитить критическую инфраструктуру: Сырский на заседании Совета Украина - НАТО22.01.26, 17:10 • 1848 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Александр Сырский
Украина