15:45 • 2438 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 6994 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 10743 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 13765 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 26201 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 14706 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 15459 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17758 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22067 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28329 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
публикации
Эксклюзивы
россия привлекла более 715 тысяч военных для продолжения войны в Украине - Сырский

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия использует объединенную группировку войск численностью более 715 тысяч человек. москва не отказывается от агрессии и пытается уничтожить украинскую государственность, нанося удары по критическим объектам.

россия привлекла более 715 тысяч военных для продолжения войны в Украине - Сырский

Для продолжения войны против Украины россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи, передает УНН.

Детали

В выступлении перед коллегами по Альянсу Сырский рассказал об оперативной обстановке на фронте, которая остается сложной.

По его словам, несмотря на мирные инициативы и все усилия партнеров, москва не отказывается от продолжения агрессивной войны и достижения своей главной стратегической цели – уничтожения украинской государственности.

Для продолжения войны против Украины россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек. Также Россия не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам нашей экономики, прежде всего – по энергетическому сектору, пытаясь повлиять на украинцев в тылу мраком и холодом.

- подчеркнул Сырский.

Дефицит ПВО не позволяет в полном объеме защитить критическую инфраструктуру: Сырский на заседании Совета Украина - НАТО

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
НАТО
Александр Сырский
Украина