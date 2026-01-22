россия привлекла более 715 тысяч военных для продолжения войны в Украине - Сырский

Для продолжения войны против Украины россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих в формате видеоконференцсвязи, передает УНН.

Детали

В выступлении перед коллегами по Альянсу Сырский рассказал об оперативной обстановке на фронте, которая остается сложной.

По его словам, несмотря на мирные инициативы и все усилия партнеров, москва не отказывается от продолжения агрессивной войны и достижения своей главной стратегической цели – уничтожения украинской государственности.

Для продолжения войны против Украины россия применяет объединенную группировку войск общей численностью более 715 тыс. человек. Также Россия не прекращает наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам нашей экономики, прежде всего – по энергетическому сектору, пытаясь повлиять на украинцев в тылу мраком и холодом. - подчеркнул Сырский.

Дефицит ПВО не позволяет в полном объеме защитить критическую инфраструктуру: Сырский на заседании Совета Украина - НАТО