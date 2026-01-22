росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський

Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку, передає УНН.

Деталі

У виступі перед колегами по Альянсу Сирський розповів про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною.

За його словами, незважаючи на мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності.

Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Також росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом - наголосив Сирський.

