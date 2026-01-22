росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 2298 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 6632 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 10576 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 13606 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 26057 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14671 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15429 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17735 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22038 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28313 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 6064 перегляди
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 4274 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 3664 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17363 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6344 перегляди
Публікації
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6488 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 26058 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17425 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 72639 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 63813 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24714 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21713 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 23092 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 64986 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40949 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія використовує об'єднане угруповання військ чисельністю понад 715 тисяч осіб. Москва не відмовляється від агресії та намагається знищити українську державність, завдаючи ударів по критичних об'єктах.

росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський

Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференцзв’язку, передає УНН.

Деталі

У виступі перед колегами по Альянсу Сирський розповів про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною.

За його словами, незважаючи на мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності.

Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Також росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед  – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом 

- наголосив Сирський.

Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО22.01.26, 17:10 • 1134 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
НАТО
Олександр Сирський
Україна