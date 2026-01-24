Сырский раскрыл, как война в Украине влияет на глобальную безопасность и будущее армий НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война России против Украины — это не локальный конфликт на востоке Европы, это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. Об этом Сырский написал в Facebook по итогам выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих, передает УНН.

Подробности

"Война в Украине — это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий", — заявил Сырский.

Во время выступления Сырский поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого кое-кто ожидал, а также призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.

Он подчеркнул, что украинская адаптация — в технологиях и децентрализации.

"Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям" переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона — около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели — миллионы. Без преимущества или по меньшей мере паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом. Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты", — отметил Сырский.

По его словам, "в прошлом году, в частности благодаря технологизации, нам удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом".

Отдельно он поблагодарил страны-партнеры "за поддержку, без которой мы бы не выстояли".

"Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, однако именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора. Возможности НАТО, умноженные на наш уникальный боевой опыт, — это формула безопасности для всего евроатлантического пространства", — отметил Главком.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пригласил Военный комитет НАТО в Украину. Он подчеркнул важность укрепления военных возможностей для справедливого мира.