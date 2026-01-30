Сырский провел встречу с командирами: обсудили тактику и сохранение личного состава
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами воинских частей для обсуждения оперативной обстановки и опыта боевых действий. Особое внимание уделили сохранению управляемости подразделений, логистике и медицинской эвакуации.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с командирами воинских частей, непосредственно выполняющих боевые задачи на фронте. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Подробности
По словам Сырского, во время встречи офицеры рассмотрели оперативную обстановку и обобщили практический опыт действий в сложных и динамичных условиях современного боя.
Особое внимание сосредоточили на роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также на решении проблемных вопросов на местах. С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации. Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава
Кроме того, Сырский отметил военнослужащих, проявивших мужество, выдержку и высокий профессионализм в боях.
Вручил почетные нагрудные знаки "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест "Воинская честь"" - как знак благодарности за храбрость, мастерство и преданность службе Украине
Напомним
Ранее Александр Сырский сообщал о около 400 боевых столкновениях за неделю на Покровском и Очеретинском направлениях.
До этого Сырский заявил, что война в Украине решает будущее глобальной безопасности.