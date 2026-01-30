Сырский провел встречу с командирами: обсудили тактику и сохранение личного состава

$42.850.08
Эксклюзив
15:18 • 160 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 4390 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 10253 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 12923 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 15879 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 21685 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29697 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35267 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41600 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65999 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 5230 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 7088 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 71934 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 57305 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 59584 просмотра
Сырский провел встречу с командирами: обсудили тактику и сохранение личного состава

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами воинских частей для обсуждения оперативной обстановки и опыта боевых действий. Особое внимание уделили сохранению управляемости подразделений, логистике и медицинской эвакуации.

Сырский провел встречу с командирами: обсудили тактику и сохранение личного состава

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с командирами воинских частей, непосредственно выполняющих боевые задачи на фронте. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

По словам Сырского, во время встречи офицеры рассмотрели оперативную обстановку и обобщили практический опыт действий в сложных и динамичных условиях современного боя.

Особое внимание сосредоточили на роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также на решении проблемных вопросов на местах. С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации. Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава

- говорится в сообщении.

Кроме того, Сырский отметил военнослужащих, проявивших мужество, выдержку и высокий профессионализм в боях.

Вручил почетные нагрудные знаки "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест "Воинская честь"" - как знак благодарности за храбрость, мастерство и преданность службе Украине

- говорится в заявлении Сырского.

Напомним

Ранее Александр Сырский сообщал о около 400 боевых столкновениях за неделю на Покровском и Очеретинском направлениях.

До этого Сырский заявил, что война в Украине решает будущее глобальной безопасности.

Евгений Устименко

Война в Украине
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский