Ексклюзив
15:18 • 238 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіді в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 4536 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 10381 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13057 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16010 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 21777 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29760 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35303 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41617 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66059 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
Сирський провів зустріч з командирами: обговорили тактику та збереження особового складу

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами військових частин для обговорення оперативної обстановки та досвіду бойових дій. Особливу увагу приділили збереженню керованості підрозділів, логістиці та медичній евакуації.

Сирський провів зустріч з командирами: обговорили тактику та збереження особового складу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч з командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Сирського, під час зустрічі офіцери розглянули оперативну обстановку та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою.

Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях. З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу

- йдеться в повідомленні.

Крім того, Сирський відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях.

Вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"" - як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні

- йдеться в заяві Сирського.

Нагадаємо

Раніше Олександр Сирський повідомляв про близько 400 бойових зіткнень за тиждень на Покровському та Очеретинському напрямках.

До того Сирський заявив, що війна в Україні вирішує майбутнє глобальної безпеки.

Євген Устименко

