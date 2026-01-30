Сирський провів зустріч з командирами: обговорили тактику та збереження особового складу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч з командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Сирського, під час зустрічі офіцери розглянули оперативну обстановку та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою.

Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях. З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу - йдеться в повідомленні.

Крім того, Сирський відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях.

Вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"" - як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні - йдеться в заяві Сирського.

