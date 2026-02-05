В январе общие потери противника составили более 31,7 тыс. человек - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по адаптации новобранцев, воздушному прикрытию и укрытиям. Он подчеркнул необходимость улучшения уровня инструкторов и оснащения учебных центров.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заслушал доклады начальников учебных центров о реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительстве и оборудовании укрытий. Кроме того, Главнокомандующий озвучил потери противника убитыми и тяжелоранеными в январе, передает УНН.
В январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом. Это результат боевой работы, который существенно уменьшил наступательные возможности врага. И это результат, который закаляется в наших учебных центрах. Поэтому работаем над дальнейшим усовершенствованием качества подготовки
Он также добавил, что заслушал доклады начальников учебных центров о реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительстве и оборудовании укрытий.
Кроме того, мы должны поднимать планку и достигать лучших показателей по уровню инструкторов и отношению их к своей работе, а также оснащению учебных центров и полигонов, безопасности, социально-бытовым условиям. В связи с этим поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах
По его словам, в рамках контроля следует продолжить аудит качества базовой общевойсковой подготовки, который с прошлой осени регулярно проводится в учебных частях и боевых бригадах, и который уже себя зарекомендовал.
В частности:
- введен комплексный экзамен для военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров. Экзамен позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач;
- внедряем систему автоматизации сбора и анализа отзывов – это, в частности, позволяет реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части;
- тестируем предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта". Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по вопросам подготовки в украинской армии.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание, посвященное вопросам сохранения жизни и здоровья украинских военных. По словам командующего, развитие медицинской инфраструктуры и внедрение новейших технологий эвакуации раненых остаются ключевыми приоритетами в деятельности оборонного ведомства.