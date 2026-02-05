В январе общие потери противника составили более 31,7 тыс. человек - Сырский

$43.170.02
Эксклюзив
15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto
5 февраля, 11:46
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились
5 февраля, 12:00
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой
5 февраля, 12:12
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo
5 февраля, 13:14
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
15:30
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
20:38
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
3 февраля, 14:37
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo
18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo
5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto
5 февраля, 11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
4 февраля, 23:05
В январе общие потери противника составили более 31,7 тыс. человек - Сырский

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по адаптации новобранцев, воздушному прикрытию и укрытиям. Он подчеркнул необходимость улучшения уровня инструкторов и оснащения учебных центров.

В январе общие потери противника составили более 31,7 тыс. человек - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заслушал доклады начальников учебных центров о реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительстве и оборудовании укрытий. Кроме того, Главнокомандующий озвучил потери противника убитыми и тяжелоранеными в январе, передает УНН.

В январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом. Это результат боевой работы, который существенно уменьшил наступательные возможности врага. И это результат, который закаляется в наших учебных центрах. Поэтому работаем над дальнейшим усовершенствованием качества подготовки 

- написал Сырский в Facebook.

Он также добавил, что заслушал доклады начальников учебных центров о реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительстве и оборудовании укрытий.

Кроме того, мы должны поднимать планку и достигать лучших показателей по уровню инструкторов и отношению их к своей работе, а также оснащению учебных центров  и полигонов, безопасности, социально-бытовым условиям. В связи с этим поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах 

- добавил Сырский. 

По его словам, в рамках контроля следует продолжить аудит качества базовой общевойсковой  подготовки, который с прошлой осени регулярно проводится в учебных частях и боевых бригадах, и который уже себя зарекомендовал.

В частности:

  • введен комплексный экзамен для военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров. Экзамен позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач;
    • внедряем систему автоматизации сбора и анализа отзывов – это, в частности, позволяет реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части;
      • тестируем предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта". Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по вопросам подготовки в украинской армии.

        Напомним 

        Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание, посвященное вопросам сохранения жизни и здоровья украинских военных. По словам командующего, развитие медицинской инфраструктуры и внедрение новейших технологий эвакуации раненых остаются ключевыми приоритетами в деятельности оборонного ведомства.

        Павел Башинский

        Война в УкраинеПолитика
        Социальная сеть
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Вооруженные силы Украины
        Александр Сырский
        Facebook