На Олександрівському напрямку відновлено контроль над 400 кв. км та 8 населеними пунктами - Сирський

$43.270.01
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
10:58 • 1168 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 4572 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 6302 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 19400 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 32196 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 35571 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 56717 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 50455 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 50439 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 46939 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
89%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в ІталіїPhoto23 лютого, 02:33 • 8528 перегляди
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23 лютого, 04:34 • 6092 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto23 лютого, 04:51 • 21964 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45 • 20272 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 13776 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 106624 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 116431 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 122549 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 133492 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 171512 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 13815 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 52340 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 53387 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 52820 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 43334 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)

На Олександрівському напрямку відновлено контроль над 400 кв. км та 8 населеними пунктами - Сирський

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони на Олександрівському напрямку з кінця січня відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами. Він провів нараду з командирами щодо виконання бойових завдань та посилення оборони.

На Олександрівському напрямку відновлено контроль над 400 кв. км та 8 населеними пунктами - Сирський

Сили оборони на Олександрівському напрямку з кінця січня відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Працюю безпосередньо на напрямках виконання бойових завдань у Південній операційній зоні. Під час чергової робочої поїздки відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту", - вказав Головком.

Він, як зазначив, провів предметну нараду з командирами. "Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів - необхідні умови нашої стійкості", - повідомив Сирський.

Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди - бронетехніку. Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами

- повідомив Сирський.

Він вказав, що мав честь особисто відзначити військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.

"Подякував кожному, хто щодня тримає стрій. Окремо поспілкувався з нашими воїнами. Їхні впевненість, спокій і бойовий дух - незламні", - зазначив Головком.

"Наш план незмінний: ефективне виконання поставлених завдань із максимальним збереженням життя й здоров’я наших захисників і захисниць, посилення обороноздатності та нарощування спроможностей на кожній ділянці фронту. Працюємо системно і злагоджено, щоб звільнити українську землю. Слава Україні! Слава її захисникам!" - наголосив Сирський.

Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21.02.26, 16:51 • 16532 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні