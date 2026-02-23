На Олександрівському напрямку відновлено контроль над 400 кв. км та 8 населеними пунктами - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони на Олександрівському напрямку з кінця січня відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами. Він провів нараду з командирами щодо виконання бойових завдань та посилення оборони.
Деталі
"Працюю безпосередньо на напрямках виконання бойових завдань у Південній операційній зоні. Під час чергової робочої поїздки відвідав частини, які наступають, та частини, які тримають оборону на одній із ключових ділянок фронту", - вказав Головком.
Він, як зазначив, провів предметну нараду з командирами. "Обговорили стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення наших підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів - необхідні умови нашої стійкості", - повідомив Сирський.
Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди - бронетехніку. Але наші воїни не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами
Він вказав, що мав честь особисто відзначити військовослужбовців 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.
"Подякував кожному, хто щодня тримає стрій. Окремо поспілкувався з нашими воїнами. Їхні впевненість, спокій і бойовий дух - незламні", - зазначив Головком.
"Наш план незмінний: ефективне виконання поставлених завдань із максимальним збереженням життя й здоров’я наших захисників і захисниць, посилення обороноздатності та нарощування спроможностей на кожній ділянці фронту. Працюємо системно і злагоджено, щоб звільнити українську землю. Слава Україні! Слава її захисникам!" - наголосив Сирський.
