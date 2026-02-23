На Александровском направлении восстановлен контроль над 400 кв. км и 8 населенными пунктами - Сырский
Силы обороны на Александровском направлении с конца января восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Работаю непосредственно на направлениях выполнения боевых задач в Южной операционной зоне. Во время очередной рабочей поездки посетил наступающие части и части, держащие оборону на одном из ключевых участков фронта", - указал Главком.
Он, как отметил, провел предметное совещание с командирами. "Обсудили состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению. Определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения наших подразделений. Логистика, эвакуация раненых, бесперебойный подвоз боеприпасов, техническое сопровождение подразделений - необходимые условия нашей устойчивости", - сообщил Сырский.
Ситуация на этом участке сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, кое-где - бронетехнику. Но наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С конца января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами
Он указал, что имел честь лично отметить военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою.
"Поблагодарил каждого, кто ежедневно держит строй. Отдельно пообщался с нашими воинами. Их уверенность, спокойствие и боевой дух - несокрушимы", - отметил Главком.
"Наш план неизменен: эффективное выполнение поставленных задач с максимальным сохранением жизни и здоровья наших защитников и защитниц, усиление обороноспособности и наращивание возможностей на каждом участке фронта. Работаем системно и слаженно, чтобы освободить украинскую землю. Слава Украине! Слава ее защитникам!" - подчеркнул Сырский.
