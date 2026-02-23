$43.270.01
Эксклюзив
10:58 • 1170 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 4578 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 6304 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения ЧФ РФ с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 19401 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 32198 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 35572 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 56718 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 50455 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 50439 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 46939 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
На Александровском направлении восстановлен контроль над 400 кв. км и 8 населенными пунктами - Сырский

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны на Александровском направлении с конца января восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами. Он провел совещание с командирами по выполнению боевых задач и усилению обороны.

На Александровском направлении восстановлен контроль над 400 кв. км и 8 населенными пунктами - Сырский

Силы обороны на Александровском направлении с конца января восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Работаю непосредственно на направлениях выполнения боевых задач в Южной операционной зоне. Во время очередной рабочей поездки посетил наступающие части и части, держащие оборону на одном из ключевых участков фронта", - указал Главком.

Он, как отметил, провел предметное совещание с командирами. "Обсудили состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению. Определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения наших подразделений. Логистика, эвакуация раненых, бесперебойный подвоз боеприпасов, техническое сопровождение подразделений - необходимые условия нашей устойчивости", - сообщил Сырский.

Ситуация на этом участке сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, кое-где - бронетехнику. Но наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С конца января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами

- сообщил Сырский.

Он указал, что имел честь лично отметить военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою.

"Поблагодарил каждого, кто ежедневно держит строй. Отдельно пообщался с нашими воинами. Их уверенность, спокойствие и боевой дух - несокрушимы", - отметил Главком.

"Наш план неизменен: эффективное выполнение поставленных задач с максимальным сохранением жизни и здоровья наших защитников и защитниц, усиление обороноспособности и наращивание возможностей на каждом участке фронта. Работаем системно и слаженно, чтобы освободить украинскую землю. Слава Украине! Слава ее защитникам!" - подчеркнул Сырский.

Юлия Шрамко

Война в Украине