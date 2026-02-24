Сегодня в Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии". Об этом сообщил украинским СМИ спикер президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Других подробностей спикер главы государства не привел. Редакция УНН продолжает следить за ситуацией и оперативно информировать читателей о ходе событий.

Также сообщается, что детали не разглашаются из соображений безопасности.

К сожалению, в Украине мы не можем объявлять программу на день, как во время заграничных поездок Президента. Но можем сообщить, что Владимир Зеленский, первая леди, иностранные гости примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников. Гости посетят разрушенный российским обстрелом объект энергетической инфраструктуры. В Киеве пройдет заседание Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"