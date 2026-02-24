В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"

$43.300.02
Эксклюзив
07:45 • 1998 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 5394 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 17594 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 36938 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 29494 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29213 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23002 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 16618 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 14240 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 13326 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 16404 просмотра
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возрослоPhoto24 февраля, 00:34 • 10836 просмотра
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен24 февраля, 01:09 • 6234 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 12966 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 10453 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 32807 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 53273 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 56839 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 149646 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 158652 просмотра
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 17704 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 15621 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 16576 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 69416 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69668 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Представитель Владимира Зеленского сообщил о двух мероприятиях, запланированных к 4-й годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"

Сегодня в Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии". Об этом сообщил украинским СМИ спикер президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Подробности

Других подробностей спикер главы государства не привел. Редакция УНН продолжает следить за ситуацией и оперативно информировать читателей о ходе событий.

Также сообщается, что детали не разглашаются из соображений безопасности.

К сожалению, в Украине мы не можем объявлять программу на день, как во время заграничных поездок Президента. Но можем сообщить, что Владимир Зеленский, первая леди, иностранные гости примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников. Гости посетят разрушенный российским обстрелом объект энергетической инфраструктуры. В Киеве пройдет заседание Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"

- говорится в сообщении спикера Зеленского.

Напомним

Во вторник, 24 февраля 2026 года, в Киев прибыли европейские лидеры. Это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и лидеры Нордическо-Балтийской восьмерки.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Урсула фон дер Ляйен
Киев