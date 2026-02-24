Сьогодні у Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії". Про це повідомив українським ЗМІ речник президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Інших подробиць речник глави держави не навів. Редакція УНН продовжує слідкувати за ситуацією і оперативно інформуватиме читачів про хід подій.

Також повідомляється, що деталі не розголошують з міркувань безпеки.

На жаль, в Україні ми не можемо оголошувати програму на день як під час закордонних поїздок Президента. Але можемо повідомити, що Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"