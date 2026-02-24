У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"
Київ • УНН
Речник Володимира Зеленського повідомив про два заходи, заплановані до 4-ої річниці повномастшабного російського вторгнення в Україну.
Сьогодні у Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії". Про це повідомив українським ЗМІ речник президента України Сергій Никифоров, передає УНН.
Деталі
Інших подробиць речник глави держави не навів. Редакція УНН продовжує слідкувати за ситуацією і оперативно інформуватиме читачів про хід подій.
Також повідомляється, що деталі не розголошують з міркувань безпеки.
На жаль, в Україні ми не можемо оголошувати програму на день як під час закордонних поїздок Президента. Але можемо повідомити, що Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"
Нагадаємо
У вівторок. 24 лютого 2026 року до Києва прибули європейські лідери. Це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та лідери Нордично-Балтійської вісімки.