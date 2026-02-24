У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"

$43.300.02
51.010.09
ukenru
23 лютого, 17:51 • 16568 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 35725 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 28569 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 28484 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 22420 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 16297 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 14085 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 13253 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 52237 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 55893 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
88%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертвиVideo23 лютого, 21:51 • 13225 перегляди
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 15484 перегляди
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 10013 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg01:47 • 12075 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 8860 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 31730 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 52237 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 55893 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 148711 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 157732 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кая Каллас
Блогери
Музикант
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 17016 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 14956 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 15974 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 34833 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 68821 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Речник Володимира Зеленського повідомив про два заходи, заплановані до 4-ої річниці повномастшабного російського вторгнення в Україну.

У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"

Сьогодні у Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії". Про це повідомив українським ЗМІ речник президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Деталі

Інших подробиць речник глави держави не навів. Редакція УНН продовжує слідкувати за ситуацією і оперативно інформуватиме читачів про хід подій.

Також повідомляється, що деталі не розголошують з міркувань безпеки.

На жаль, в Україні ми не можемо оголошувати програму на день як під час закордонних поїздок Президента. Але можемо повідомити, що Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"

- йдеться в повідомленні речника Зеленського.

Нагадаємо

У вівторок. 24 лютого 2026 року до Києва прибули європейські лідери. Це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та лідери Нордично-Балтійської вісімки.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Урсула фон дер Ляєн
Київ