Британия отправила в Красное море эсминец для противодействия атакам хуситов на торговые суда
Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море в рамках операции "Хранитель процветания" в ответ на нападения хуситов на судоходные пути, которые являются жизненно важными для торговли.
россия может открыть второй фронт войны в Европе - начальник штаба бельгийской армии
Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофманн предупреждает, что россия может открыть второй фронт войны в Европе, и призывает к подготовке в ответ на переход москвы к военной экономике.
150 евро за маску стоимостью миллионы: пожилые супруги не смогли оценить истинную ценность произведения искусства
Французский суд поддержал продажу редкой африканской маски за 4,2 миллиона евро, которую пожилая пара продала за 150 евро, сославшись на то, что супруги не проявили должной осмотрительности при оценке артефакта.
Совет ЕС принял дополнительные исключения по регулированию отходов упаковки
Совет ЕС достиг консенсуса по реформе отходов упаковки, добавив исключения для вина и картона, чтобы получить более широкую поддержку, в то время как экологические активисты выражают разочарование из-за ослабления целей по повторному использованию. Дания и Бельгия выразили обеспокоенность относительно пересмотренных предложений.
ЕС приостанавливает пошлины на американскую сталь до марта 2025 года
ЕС продлил приостановку пошлин на американскую сталь и алюминий до марта 2025 года.
В Киеве задержали мужчину, который осквернил ханукию установленную на Майдане Независимости
В Киеве задержали мужчину за осквернение памятника Хануки, ему может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Национальная полиция.
Госдеп США о будущем помощи Украине: магического альтернативного источника финансирования нет
Администрация США поддерживает Украину, но требует от Конгресса принять решение о дальнейшей помощи, поскольку имеющееся финансирование почти исчерпано. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер подчеркивает неотложность действий Конгресса, особенно учитывая сложную приближающуюся зиму и отсутствие альтернативных источников финансирования.
На Сумщине из-за атак россиян ранены двое гражданских в Эсмане и Краснополье
Двое гражданских получили ранения в результате одиннадцати обстрелов российскими войсками Сумской области, что привело к 100 взрывам в пяти населенных пунктах.
В Киевской области работает ППО - ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожают вражеские беспилотники, обнаруженные в Киевской области. Жителям рекомендуется оставаться в укрытиях и сохранять информационную гигиену.
Атака рф на Херсон: количество пострадавших возросло до четырех, среди них - трое детей
Женщина и ее три дочери были ранены во время российского нападения на Херсон, а местные власти призвали жителей оставаться в безопасных местах из-за постоянной угрозы.