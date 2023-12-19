Британия отправила в Красное море эсминец для противодействия атакам хуситов на торговые суда

Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море для противодействия атакам повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс, передает УНН.

Детали

HMS Diamond присоединится к возглавляемой Соединенными Штатами операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), направленной на защиту судоходства в Красном море и Аденском заливе - критически важных судоходных путях для транспортировки нефти и контейнерных перевозок.

HMS Diamond присоединится к новой международной рабочей группе для защиты критически важного глобального судоходства от врагов, угрожающих британской торговле - заявил Шаппс на своей странице в соцсети Х.

В Минобороны Британии добавили, что сейчас в регионе находятся три американских эсминца и французский военный корабль.

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На выходных HMS Diamond сбил дрон зенитной ракетой Sea Viper на фоне увеличения количества нападений на торговые суда. Сейчас в регионе находятся три американских эсминца и французский военный корабль, сообщает Минобороны Великобритании.

Напомним,

Соединенные Штаты объявили о начале спецоперации под названием "Prosperity Guardian" для защиты судоходства в Красном море, на фоне атак йеменских хуситов.

Операция "Prosperity Guardian" объединяет несколько стран, в частности Соединенное Королевство, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

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