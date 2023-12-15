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Йеменская группировка хуситов атаковала два грузовых судна в Красном море

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 16:40  •  17691 просмотра

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Йеменская группировка Хути атаковала два грузовых судна в Красном море: в одно из них попал беспилотник, а в другое - баллистическая ракета; официальный представитель США подтвердил, что судно под либерийским флагом подверглось удару, что привело к пожару.

Группировка хуситов, действующая на территории Йемена, атаковала два грузовых судна в Красном море в Баб-эль-Мандебском проливе. Одно судно было атаковано беспилотником, а второе - баллистической ракетой, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным США, два грузовых судна в Красном море подверглись ракетному удару с территории Йемена. Одно было поражено беспилотником, другое - ракетами. Беспилотник и ракеты по судам были запущены из части Йемена, контролируемой хуситами - повстанческим движением, которое поддерживает Иран.

Инцедент произошел в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже представитель оборонного ведомства США заявил, что хуситы поразили судно под флагом Либерии баллистической ракетой, что вызвало пожар.

Кроме того, позже поступила информация, что в этом регионе произошёл захват судна.

Агентство по морским торговым операциям Великобритании сообщило, что экипаж судна, расположенного дальше на восток в Аравийском море, больше не контролирует его

 - пишет издание.

Напомним

Группировка хуситов, действующая на территории Йемена, предупредила, что будет атаковать все корабли, направляющиеся в Израиль.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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Йеменская группировка хуситов атаковала два грузовых судна в Красном море

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