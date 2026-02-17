Прокурор САП просит взять Галущенко под стражу с залогом почти 426 миллионов гривен

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 3080 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 7768 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 9768 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 13404 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 21050 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 31730 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 42987 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51397 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38356 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 64841 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.9м/с
69%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 22039 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 19646 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 19988 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 17879 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 19762 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 14661 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 34635 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 44447 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 64841 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 69671 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Музыкант
Блогеры
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 7014 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 5176 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 22989 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 20652 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 23501 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
WhatsApp

Прокурор САП просит взять Галущенко под стражу с залогом почти 426 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Прокурор САП запросил для экс-министра энергетики Германа Галущенко арест или залог в размере 425 миллионов 984 тысячи гривен. Его подозревают в участии в преступной организации и отмывании более 7,4 млн долларов США.

Прокурор САП просит взять Галущенко под стражу с залогом почти 426 миллионов гривен

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит суд взять экс-министра Германа Галущенко под стражу и определить залог в размере 425 миллионов 984 тысячи гривен, передает УНН.

Детали

По словам прокурора, размер залога обоснован тяжестью и спецификой уголовных правонарушений, в которых подозревается Герман Галущенко.

Учитывая тяжесть и специфику уголовных правонарушений, в совершении которых подозревается Галущенко, данные о личности подозреваемого, его имущественном положении, а также лиц, в участии с которыми было совершено преступление, считаем необходимым определить залог  в случае его внесения в размере 425 миллионов 984 тысячи гривен 

– подчеркнул прокурор САП.

Ранее пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в эксклюзивном комментарии УНН сообщила, что для экс-министра энергетики Украины, которого задержали 15 февраля, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить в качестве меры пресечения арест с альтернативой внесения залога в более 400 млн гривен.

Контекст

15 февраля 2026 года при попытке выехать с территории Украины бывшего высокопоставленного чиновника - министра энергетики Украины, занимавшего эту должность с 2021 по 2025 годы - задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Таким образом, бывшего главу профильного министерства  подозревают в участии в преступной организации и в отмывании денег, полученных в результате ее деятельности, причем в крупных масштабах.

По нашей информации, речь идет о бывшем главе Минэнергетики Германе Галущенко. 

Что известно о деле

Как сообщают в НАБУ, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов США "инвестиций".

Фонд возглавил знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого экс-министра энергетики. 

Чтобы скрыть его участие в преступной сделке, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

В то время, когда чиновник руководил профильным министерством, через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 млн долларов США наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Как отметили в НАБУ, эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

В частности, на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов США. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Сейшельские острова
Швейцария
Герман Галущенко
Великобритания
Украина