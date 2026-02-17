Прокурор САП просить взяти Галущенка під варту із заставою майже 426 мільйонів гривень

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 2768 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 7066 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 9070 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 13102 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 20772 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 31596 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 42845 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 51313 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38309 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 64583 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.9м/с
69%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 21876 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 19461 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 19813 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17 лютого, 06:12 • 17708 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17 лютого, 06:14 • 19599 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 14411 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 34373 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 44199 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 64582 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 69447 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ілон Маск
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Женева
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 6760 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 5002 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 22900 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 20566 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 23400 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
WhatsApp
Facebook

Прокурор САП просить взяти Галущенка під варту із заставою майже 426 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Прокурор САП запросив для ексміністра енергетики Германа Галущенка арешт або заставу у розмірі 425 мільйонів 984 тисячі гривень. Його підозрюють в участі у злочинній організації та відмиванні понад 7,4 млн доларів США.

Прокурор САП просить взяти Галущенка під варту із заставою майже 426 мільйонів гривень

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд взяти ексміністра Германа Галущенка під варту і визначити заставу у розмірі 425 мільйонів 984 тисячі гривень, передає УНН.

Деталі

За словами прокурора, розмір застави обґрунтований тяжкістю та специфікою кримінальних правопорушень, у яких підозрюється Герман Галущенко.

Враховуючи тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється Галущенко, дані про особу підозрюваного, його майновий стан, а також осіб в участі з якими був вчинений злочин, вважаємо за необхідне визначити заставу  у увипадку її внесення у розмірі 425 мільйонів 984 тисячі гривень 

– наголосив прокурор САП.

Раніше речниця САП Ольга Постолюк ексклюзивному коментарі УНН повідомила, що для ексміністра енергетики України, якого затримали 15 лютого, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме у якості запобіжного заходу арешт з альтернативою внесення застави у понад 400 млн гривень.

Контекст

15 лютого 2026 року при спробі виїхати з території України колишнього високопосадовця - міністра енергетики України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2025 роки - затримали детективи НАБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, колишнього голову профільного міністерства  підозрюють в участі в злочинній організації та у відмиванні грошей, отриманих в результаті її діяльності, причому у великих масштабах.

За нашою інформацією, йдеться про колишнього очільника Міненергетики Германа Галущенка. 

Що відомо про справу

Як повідомляють у НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів США "інвестицій".

Фонд очолив знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного ексміністра енергетики. 

Щоб приховати його участь у злочинній оборудці, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

У час, коли чиновник керував профільним міністерством, через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 млн доларів США готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Як зазначили в НАБУ, ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Зокрема, на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів США. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Державний кордон України
Електроенергія
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Сейшельські Острови
Швейцарія
Герман Галущенко
Велика Британія
Україна