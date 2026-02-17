Прокурор САП просить взяти Галущенка під варту із заставою майже 426 мільйонів гривень

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд взяти ексміністра Германа Галущенка під варту і визначити заставу у розмірі 425 мільйонів 984 тисячі гривень, передає УНН.

Деталі

За словами прокурора, розмір застави обґрунтований тяжкістю та специфікою кримінальних правопорушень, у яких підозрюється Герман Галущенко.

Враховуючи тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється Галущенко, дані про особу підозрюваного, його майновий стан, а також осіб в участі з якими був вчинений злочин, вважаємо за необхідне визначити заставу у увипадку її внесення у розмірі 425 мільйонів 984 тисячі гривень – наголосив прокурор САП.

Раніше речниця САП Ольга Постолюк ексклюзивному коментарі УНН повідомила, що для ексміністра енергетики України, якого затримали 15 лютого, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме у якості запобіжного заходу арешт з альтернативою внесення застави у понад 400 млн гривень.

Контекст

15 лютого 2026 року при спробі виїхати з території України колишнього високопосадовця - міністра енергетики України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2025 роки - затримали детективи НАБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, колишнього голову профільного міністерства підозрюють в участі в злочинній організації та у відмиванні грошей, отриманих в результаті її діяльності, причому у великих масштабах.

За нашою інформацією, йдеться про колишнього очільника Міненергетики Германа Галущенка.

Що відомо про справу

Як повідомляють у НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів США "інвестицій".

Фонд очолив знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного ексміністра енергетики.

Щоб приховати його участь у злочинній оборудці, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

У час, коли чиновник керував профільним міністерством, через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 млн доларів США готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Як зазначили в НАБУ, ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Зокрема, на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів США. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.