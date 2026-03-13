россия массово переводит танкеры теневого флота под свой флаг - разведка

россия планирует увеличить количество танкеров, транспортирующих нефть под российским флагом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Данное решение продиктовано все более частыми прецедентами задержаний танкеров "теневого флота" рф странами Европы и Соединенными Штатами Америки.

Также это может свидетельствовать о взаимодействии России с Ираном в контексте координации безопасного прохода судами "теневого флота" зоны военного конфликта на Ближнем Востоке - отметили в СВР.

Распределение танкеров по странам регистрации судовладельцев выглядит так: Сейшельские острова - 35 судов, Китай - 23 судна, Азербайджан - 13 судов и Самоа - 8 судов. Также есть танкеры, принадлежащие судовладельцам с регистрацией во Вьетнаме, Индии, ОАЭ и на Маршалловых островах.

В Службе внешней разведки Украины отметили - увеличение "теневого флота" под российским флагом автоматически облегчает России задачу внедрить на них агентуру спецслужб РФ для дальнейшего осуществления разведывательно-диверсионной деятельности против стран Запада. Особую актуальность это приобретает в Балтийском регионе, который обеспечивает более 40% морского экспорта российской нефти.

Напомним

1 марта бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".