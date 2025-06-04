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Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
13:08 • 5102 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

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ДПС змінює підходи до перевірок: Кравченко розповів скільки вже нарахували штрафів

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

З початку року ДПС провела 16,5 тис. перевірок, виявивши порушення на 692 млн грн. Найчастіші: відсутність чеків, неоформлені працівники, та відсутність УКТ ЗЕД.

ДПС змінює підходи до перевірок: Кравченко розповів скільки вже нарахували штрафів

З початку року фахівці податкового аудиту Державної податкової служби вже провели 16,5 тис. фактичних перевірок, які стосувалися дотримання законодавства при розрахункових операціях та легальності оформлення трудових відносин. За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн гривень штрафів. Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

З початку року фахівці податкового аудиту Державної податкової служби вже провели 16,5 тисячі фактичних перевірок. Вони стосувалися дотримання законодавства при розрахункових операціях та легальності оформлення трудових відносин із працівниками 

- повідомив Кравченко.

За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн гривень штрафів. Найбільш поширені порушення:

  • невидача фіскального чека;
    • порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації;
      • використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин;
        • відсутність кодів УКТ ЗЕД для підакцизних товарів чи марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

          ДПС оштрафувала торговців тютюном на 116 млн грн за 4 місяці 2025 року - Кравченко28.05.25, 14:22 • 1752 перегляди

          Змінюємо підходи до перевірок та підвищуємо їх ефективність та прозорість. Зосереджуємося на їх цифровізації. У 2025 році розпачали відеофіксацію перевірок через нагрудні відеореєстратори. Це захист для обох сторін процесу та підвищення якості та обʼєктивності контрольних заходів 

          - наголосив Кравченко.

          Він зазначив, що мета ДПС - створити рівні умови для всіх, зробити процес більш зручним, мінімізувати корупційні ризики та захистити права суб’єктів господарювання і посадових осіб контролюючих органів під час судових оскаржень.

          Кравченко провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду: обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ 27.05.25, 17:48 • 2346 переглядiв

          Нагадаємо

          Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч з представниками американсько-української Ділової ради (USUBC), під час якої обговорили виконання плану надходжень до держбюджету, відшкодування ПДВ, перші результати CRS, виконання рішень судів.

          Павло Башинський

          Павло Башинський

          СуспільствоЕкономікаФінанси
          Державна податкова служба України
          Руслан Кравченко
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