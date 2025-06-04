ДПС змінює підходи до перевірок: Кравченко розповів скільки вже нарахували штрафів
Київ • УНН
З початку року ДПС провела 16,5 тис. перевірок, виявивши порушення на 692 млн грн. Найчастіші: відсутність чеків, неоформлені працівники, та відсутність УКТ ЗЕД.
З початку року фахівці податкового аудиту Державної податкової служби вже провели 16,5 тис. фактичних перевірок, які стосувалися дотримання законодавства при розрахункових операціях та легальності оформлення трудових відносин. За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн гривень штрафів. Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.
З початку року фахівці податкового аудиту Державної податкової служби вже провели 16,5 тисячі фактичних перевірок. Вони стосувалися дотримання законодавства при розрахункових операціях та легальності оформлення трудових відносин із працівниками
За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн гривень штрафів. Найбільш поширені порушення:
- невидача фіскального чека;
- порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації;
- використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин;
- відсутність кодів УКТ ЗЕД для підакцизних товарів чи марки акцизного податку для алкогольних напоїв.
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Змінюємо підходи до перевірок та підвищуємо їх ефективність та прозорість. Зосереджуємося на їх цифровізації. У 2025 році розпачали відеофіксацію перевірок через нагрудні відеореєстратори. Це захист для обох сторін процесу та підвищення якості та обʼєктивності контрольних заходів
Він зазначив, що мета ДПС - створити рівні умови для всіх, зробити процес більш зручним, мінімізувати корупційні ризики та захистити права суб’єктів господарювання і посадових осіб контролюючих органів під час судових оскаржень.
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