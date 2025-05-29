Кравченко зустрівся з представниками USUBC: обговорили відшкодування ПДВ, результати CRS, виконання рішень судів

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
13:16 • 51754 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 65749 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 82833 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 75612 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 137087 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 88614 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 117389 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 109508 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 114345 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 101801 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.9м/с
64%
745мм
Популярнi новини

У Газі голодні люди штурмували склад ООН: є загиблі - BBC

29 травня, 07:16 • 25826 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 82716 перегляди

Посольство спростувало інформацію про скорочення візиту Зеленського до Берліна через ситуацію на Сумщині

29 травня, 07:57 • 41513 перегляди

Порноскандал з відео з OnlyFans спровокував відставку у політикумі Фінляндії

29 травня, 09:56 • 28608 перегляди

Веніславський: у ВР розглядають можливість підвищити вікову межу для виїзду чоловіків за кордон до 23-24 років

10:49 • 9796 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

13:16 • 51753 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 137084 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 181080 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 257819 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 268425 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Андрій Сибіга

Лісовий Оксен Васильович

Віталій Кличко

Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Харківська область

Київ

Європа

Нідерланди

Канада

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 83508 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 87588 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 101805 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 160496 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 97725 перегляди
Актуальне

Facebook

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Хірургічна система Da Vinci

TikTok

Кравченко зустрівся з представниками USUBC: обговорили відшкодування ПДВ, результати CRS, виконання рішень судів

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Голова ДПС Руслан Кравченко зустрівся з представниками USUBC. Обговорили відшкодування ПДВ, перші результати CRS та виконання рішень судів.

Кравченко зустрівся з представниками USUBC: обговорили відшкодування ПДВ, результати CRS, виконання рішень судів

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч з представниками американсько-української Ділової ради (USUBC), під час якої обговорили виконання плану надходжень до держбюджету, відшкодування ПДВ, перші результати CRS, виконання рішень судів.

Про це Кравченко повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зустрівся з представниками американсько-української Ділової ради. Це потужна асоціація, яка об’єднує великий американський бізнес, що працює в Україні та інвестує в нашу економіку значні кошти. Перелік питань, які обговорили чималий

- повідомив Кравченко.

Виконання плану надходжень

У січні–квітні 2025 року ДПС перевиконала план надходжень до бюджету на +46,4 млрд гривень. Позитивну динаміку збережемо і за підсумками травня.

Кравченко попередив про нову хвилю фейкових листів з вірусами нібито від податкової: що робити28.05.25, 18:42 • 2754 перегляди

Відшкодування ПДВ

За 4 місяці цього року вже відшкодували 55,5 млрд гривень ПДВ. Це на 24,2% більше, ніж у тому ж періоді торік.

Адміністрування відшкодування ПДВ повністю автоматизовано. За його словами, ДПС працює над автоматизацією процесів проведення камеральних перевірок.

Кравченко: драма "Неповернення ПДВ" відміняється - уже відшкодовано понад 55 млрд грн26.05.25, 13:51 • 2450 переглядiв

Перші результати CRS

 "Це Міжнародний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією між країнами. Минулого року вперше отримали дані від 50 країн. Цьогоріч очікуємо, що цей список значно розшириться. Вже розроблений механізм використання отриманої інформації. ДПС працює над вдосконаленням ІТ-системи для автоматичного співставлення іноземних рахунків з податковими деклараціями українців

- повідомив Кравченко.

Кравченко обговорив з бізнесом Чернігівщини підтримку прикордонного бізнесу23.05.25, 17:14 • 2778 переглядiв

Виконання рішень судів

ДПС зацікавлена у діалозі та досудовому вирішенні спорів. У I кварталі 2025 року кількість звернень щодо невиконання судових рішень зменшилась на 32,8% у порівнянні з тим же періодом 2024 року. Також на 25% зменшилась кількість судових спорів після адміністративного оскарження. Ми прагнемо знаходити порозуміння з бізнесом без суду. Маємо активно переходити від затяжних процесів до компромісів, як у розвинених країнах. Вивчаємо можливості запровадження податкової медіації

- наголосив голова ДПС.

ДПС оштрафувала торговців тютюном на 116 млн грн за 4 місяці 2025 року - Кравченко28.05.25, 14:22 • 1628 переглядiв

 Цифровізація 

Кравченко повідомив, що ДПС тестує систему "Е-аудит".

Уклали 31 меморандум із великими платниками податків, які надсилають стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) до ДПС. Через електронний кабінет вони вже подали 217 SAF-T UA. Цифровізуємо фактичні перевірки ДПС: розробили програмне забезпечення та необхідне обладнання. Такий відкритий діалог дає можливість говорити про всі потреби та разом знаходити ефективні рішення. Щоб навіть в умовах російської агресії іноземний бізнес був зацікавлений вкладати в розвиток української економіки

- зазначив Кравченко. 

Нагадаємо

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко днями з командою зустрівся із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Сторони обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаФінанси
Державна податкова служба України
Руслан Кравченко
Україна
Brent
$63.56
Bitcoin
$107,024.20
S&P 500
$5,883.59
Tesla
$361.39
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,346.56
Ethereum
$2,643.67