Кравченко зустрівся з представниками USUBC: обговорили відшкодування ПДВ, результати CRS, виконання рішень судів

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко провів зустріч з представниками американсько-української Ділової ради (USUBC), під час якої обговорили виконання плану надходжень до держбюджету, відшкодування ПДВ, перші результати CRS, виконання рішень судів.

Про це Кравченко повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зустрівся з представниками американсько-української Ділової ради. Це потужна асоціація, яка об’єднує великий американський бізнес, що працює в Україні та інвестує в нашу економіку значні кошти. Перелік питань, які обговорили чималий - повідомив Кравченко.

Виконання плану надходжень

У січні–квітні 2025 року ДПС перевиконала план надходжень до бюджету на +46,4 млрд гривень. Позитивну динаміку збережемо і за підсумками травня.

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Відшкодування ПДВ

За 4 місяці цього року вже відшкодували 55,5 млрд гривень ПДВ. Це на 24,2% більше, ніж у тому ж періоді торік.

Адміністрування відшкодування ПДВ повністю автоматизовано. За його словами, ДПС працює над автоматизацією процесів проведення камеральних перевірок.

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Перші результати CRS

"Це Міжнародний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією між країнами. Минулого року вперше отримали дані від 50 країн. Цьогоріч очікуємо, що цей список значно розшириться. Вже розроблений механізм використання отриманої інформації. ДПС працює над вдосконаленням ІТ-системи для автоматичного співставлення іноземних рахунків з податковими деклараціями українців - повідомив Кравченко.

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Виконання рішень судів

ДПС зацікавлена у діалозі та досудовому вирішенні спорів. У I кварталі 2025 року кількість звернень щодо невиконання судових рішень зменшилась на 32,8% у порівнянні з тим же періодом 2024 року. Також на 25% зменшилась кількість судових спорів після адміністративного оскарження. Ми прагнемо знаходити порозуміння з бізнесом без суду. Маємо активно переходити від затяжних процесів до компромісів, як у розвинених країнах. Вивчаємо можливості запровадження податкової медіації - наголосив голова ДПС.

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Цифровізація

Кравченко повідомив, що ДПС тестує систему "Е-аудит".

Уклали 31 меморандум із великими платниками податків, які надсилають стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) до ДПС. Через електронний кабінет вони вже подали 217 SAF-T UA. Цифровізуємо фактичні перевірки ДПС: розробили програмне забезпечення та необхідне обладнання. Такий відкритий діалог дає можливість говорити про всі потреби та разом знаходити ефективні рішення. Щоб навіть в умовах російської агресії іноземний бізнес був зацікавлений вкладати в розвиток української економіки - зазначив Кравченко.

Нагадаємо

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко днями з командою зустрівся із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Сторони обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ.