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Кравченко встретился с представителями USUBC: обсудили возмещение НДС, результаты CRS, выполнение решений судов

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Председатель ГНС Руслан Кравченко встретился с представителями USUBC. Обсудили возмещение НДС, первые результаты CRS и выполнение решений судов.

Кравченко встретился с представителями USUBC: обсудили возмещение НДС, результаты CRS, выполнение решений судов

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел встречу с представителями американско-украинского Делового совета (USUBC), во время которой обсудили выполнение плана поступлений в госбюджет, возмещение НДС, первые результаты CRS, выполнение решений судов.

Об этом Кравченко сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Встретился с представителями американско-украинского Делового совета. Это мощная ассоциация, которая объединяет крупный американский бизнес, работающий в Украине и инвестирующий в нашу экономику значительные средства. Перечень вопросов, которые обсудили, немалый

- сообщил Кравченко.

Выполнение плана поступлений

В январе-апреле 2025 года ГНС перевыполнила план поступлений в бюджет на +46,4 млрд гривен. Положительную динамику сохраним и по итогам мая.

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Возмещение НДС

За 4 месяца этого года уже возместили 55,5 млрд гривен НДС. Это на 24,2% больше, чем в том же периоде в прошлом году.

Администрирование возмещения НДС полностью автоматизировано. По его словам, ГНС работает над автоматизацией процессов проведения камеральных проверок.

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Первые результаты CRS

 "Это Международный стандарт автоматического обмена налоговой информацией между странами. В прошлом году впервые получили данные от 50 стран. В этом году ожидаем, что этот список значительно расширится. Уже разработан механизм использования полученной информации. ГНС работает над совершенствованием ИТ-системы для автоматического сопоставления иностранных счетов с налоговыми декларациями украинцев

- сообщил Кравченко.

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Выполнение решений судов

ГНС заинтересована в диалоге и досудебном решении споров. В I квартале 2025 года количество обращений о неисполнении судебных решений уменьшилось на 32,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Также на 25% уменьшилось количество судебных споров после административного обжалования. Мы стремимся находить понимание с бизнесом без суда. Мы должны активно переходить от затяжных процессов к компромиссам, как в развитых странах. Изучаем возможности введения налоговой медиации

- подчеркнул председатель ГНС.

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 Цифровизация 

Кравченко сообщил, что ГНС тестирует систему "Е-аудит".

Заключили 31 меморандум с крупными налогоплательщиками, которые присылают стандартный аудиторский файл (SAF-T UA) в ГНС. Через электронный кабинет они уже подали 217 SAF-T UA. Цифровизируем фактические проверки ГНС: разработали программное обеспечение и необходимое оборудование. Такой открытый диалог дает возможность говорить обо всех потребностях и вместе находить эффективные решения. Чтобы даже в условиях российской агрессии иностранный бизнес был заинтересован вкладывать в развитие украинской экономики

- отметил Кравченко. 

Напомним

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко на днях с командой встретился с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Стороны обсудили состояние выполнения ГНС маяков МВФ. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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