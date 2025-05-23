Кравченко обсудил с бизнесом Черниговщины поддержку приграничного бизнеса

Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко вместе с командой встретился с бизнесом Черниговщины. Кравченко отметил тенденцию к росту бизнеса в регионе, а также обсудил с предпринимателями необходимость введения специальных экономических условий для стимулирования развития бизнеса в приграничье, который существенно пострадал и продолжает подвергаться разрушениям от рф. Об этом Кравченко написал в Telegram, передает УНН.

Черниговщина – 12 регион, который я с командой ГНС посетил в рамках рабочих поездок. Общение с предпринимателями, работающими в нескольких километрах от врага – особенное. Это диалог о совместных действиях и повышенной ответственности. Благодарен начальнику Черниговской ОВА Вячеславу Чаусу, который присоединился к встрече. В области, где ежедневно слышат звуки обстрелов, бизнес выживает не благодаря, а вопреки. В регионе зарегистрировано почти 68 тысяч субъектов хозяйствования. И есть тенденция к росту

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Он подчеркнул, что основное, о чем говорят предприниматели – необходимость введения специальных экономических условий для стимулирования развития бизнеса в приграничье, который существенно пострадал и продолжает подвергаться разрушениям от агрессора.

Речь идет о статусе, который будет учитывать постоянные риски, логистические вызовы, потери имущества и персонала. Всегда буду поддерживать все инициативы, которые будут помогать нашему бизнесу, но без ущерба наполнению бюджета. Кроме того, этот вопрос требует комплексного подхода, чтобы ввести реально действующие механизмы. Следующий важный вопрос – блокировка налоговых накладных и выведение из категории рисковых

Работа консультационных центров, введенная по моей инициативе, уже принесла реальные результаты: меньше рисковых, больше учтенных таблиц, понятные дорожные карты действий. Как сказал один из аграриев: "Наконец-то мне не приходится еженедельно доказывать, что у меня есть коровы, которые дают молоко. И это очень облегчает работу". Такой фидбек – ценный. Но от налоговой Черниговщины ожидаю еще более позитивных результатов. Потому что должны разъяснять и помогать каждому плательщику, чтобы иметь соответствующее доверие к ГНС