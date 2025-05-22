Підприємці на Сумщині сплатили на 2 млрд гривень податків більше, ніж торік - Кравченко

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко разом з командою провів зустріч із підприємцями на Сумщині. За його словами, місцеві підприємства за перші 4 місяці року сплатили на 2 мільярди гривень податків більше, ніж торік. Також він повідомив, що в області багато аграріїв втратили землі через замінування, тому питанням урегулювання їх оподаткування зараз активно займаються різні міністерства. Про це Кравченко написав в Telegram, передає УНН.

Сьогодні з командою ДПС на Сумщині. Прикордонний і прифронтовий регіон, який попри обставини демонструє зростання. Подякував платникам податків за стійкість і наповнення бюджету. В умовах постійних атак, 14-16 годин тривог на добу, місцеві підприємства за перші 4 місяці року сплатили на 2 мільярди гривень податків більше, ніж торік. Один із підприємців, який їхав на зустріч, мусив повернутися через ворожий удар по його бізнесу. Тож безпекова ситуація і повʼязані з нею виклики тут – тема номер один

Він зазначив, що на Сумщині багато аграріїв втратили землі через замінування, а в цьому випадку механізм як бути з податками існує, але є і території, зайняті під фортифікації.

Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці зросли на 24,4 млрд гривень - Кравченко

Питанням урегулювання їх оподаткування зараз активно займаємось спільно з Мінагрополітики, Держземагентством та Міноборони. Також паралельно впорядковувати ділянки мають і органи місцевого самоврядування. Очільник області Олег Григоров розповів, що Сумська ОВА також працює над цим завданням. Говорили й про режим експортного забезпечення, реєстрацію податкових накладних та відшкодування ПДВ

Понад тисяча мобілізованих ФОП звільнені від податкових нарахувань у квітні - Кравченко

За його словами, цьогоріч суттєво збільшилося бюджетне відшкодування ПДВ.

За 4 місяці це вже 55,5 млрд гривень ПДВ, що на 10,8 млрд грн більше, ніж торік. Наразі ми не маємо боргів із відшкодування. Через зростання обсягів є залишки на виконанні в казначействі, а також суми по яких тривають камеральні та документальні перевірки чи оскарження. Серед порушених питань знову податкові права мобілізованих ФОП. Нинішні скорочені строки подання заяв про неможливість виконання податкових обов’язків – нереальні. Робимо все можливе, щоб допомогти військовим за діючим законодавством. І на кожній такій зустрічі переконуємося в актуальності вже підготовлених та поданих нами до Мінфіну пропозицій збільшити термін до 180 днів