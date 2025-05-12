Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці зросли на 24,4 млрд гривень - Кравченко
Київ • УНН
Загалом місцеві бюджети отримали понад 156,3 млрд гривень, що на 24,4 млрд більше, ніж торік.
Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці 2025 року зросли на 18,5 %, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Місцеві бюджети в цьому році отримали вже понад 156,3 млрд гривень, що на 24,4 млрд гривень більше, ніж минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці поточного року зросли на 18,5 %, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загалом місцеві бюджети за січень-квітень отримали понад 156,3 млрд гривень. Це на 24,4 млрд гривень більше, ніж торік
Він наголосив, що зростання надходжень до місцевих бюджетів в умовах війни – індикатор стійкості громад та їх фінансової самостійності. Ці кошти дають змогу реалізовувати важливі соціальні місцеві ініціативи.
Основні джерела наповнення у січні – квітні 2025 року:
- податок на доходи фізичних осіб – майже 87,7 млрд гривень (+21% до січня – квітня 2024 року);
- єдиний податок – 28,6 млрд гривень (+14,6 %);
- податок на майно – майже 18,2 млрд гривень (+14,5%);
- податок на прибуток підприємств – 11,8 млрд гривень (+12,1 %);
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 809,3 млн гривень (+61,2 %);
- туристичний збір – 99,1 млн гривень (+35,4 %).
Доповнення
За підсумками квітня 2025 року Державна податкова служба продемонструвала перевиконання надходжень до бюджету у суму понад 10,2 млрд грн (загальна сума надходжень у квітні понад 83 млрд гривень). Загалом за чотири місяці поточного року перевиконання становить 46,2 млрд грн.
Як зазначають експерти, таких показників вдалося досягти завдяки якісному адмініструванню податкових надходжень.
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