Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці зросли на 24,4 млрд гривень - Кравченко

Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці 2025 року зросли на 18,5 %, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Місцеві бюджети в цьому році отримали вже понад 156,3 млрд гривень, що на 24,4 млрд гривень більше, ніж минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.

Надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці поточного року зросли на 18,5 %, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загалом місцеві бюджети за січень-квітень отримали понад 156,3 млрд гривень. Це на 24,4 млрд гривень більше, ніж торік