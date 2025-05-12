Поступления в местные бюджеты за четыре месяца выросли на 24,4 млрд гривен – Кравченко

Поступления в местные бюджеты за четыре месяца 2025 года выросли на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Местные бюджеты в этом году получили уже более 156,3 млрд гривен, что на 24,4 млрд гривен больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Поступления в местные бюджеты за четыре месяца текущего года выросли на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом местные бюджеты за январь-апрель получили более 156,3 млрд гривен. Это на 24,4 млрд гривен больше, чем в прошлом году - сообщил Кравченко.

Он отметил, что рост поступлений в местные бюджеты в условиях войны – индикатор устойчивости общин и их финансовой самостоятельности. Эти средства позволяют реализовывать важные социальные местные инициативы.

Основные источники наполнения в январе – апреле 2025 года:

налог на доходы физических лиц – почти 87,7 млрд гривен (+21% к январю – апрелю 2024 года);

единый налог – 28,6 млрд гривен (+14,6 %);

налог на имущество – почти 18,2 млрд гривен (+14,5%);

налог на прибыль предприятий – 11,8 млрд гривен (+12,1 %);

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 809,3 млн гривен (+61,2 %);

туристический сбор – 99,1 млн гривен (+35,4 %).

Дополнение

По итогам апреля 2025 года Государственная налоговая служба продемонстрировала перевыполнение поступлений в бюджет в сумму более 10,2 млрд грн (общая сумма поступлений в апреле более 83 млрд гривен). В целом за четыре месяца текущего года перевыполнение составляет 46,2 млрд грн.

Как отмечают эксперты, таких показателей удалось достичь благодаря качественному администрированию налоговых поступлений.

Налоговая впервые направила бизнесу уведомления для профилактики нарушений – Кравченко