Предприниматели в Сумской области уплатили на 2 млрд гривен налогов больше, чем в прошлом году - Кравченко

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко вместе с командой провел встречу с предпринимателями в Сумской области. По его словам, местные предприятия за первые 4 месяца года уплатили на 2 миллиарда гривен налогов больше, чем в прошлом году. Также он сообщил, что в области многие аграрии потеряли земли из-за заминирования, поэтому вопросом урегулирования их налогообложения сейчас активно занимаются различные министерства. Об этом Кравченко написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня с командой ГНС в Сумской области. Приграничный и прифронтовой регион, который несмотря на обстоятельства демонстрирует рост. Поблагодарил налогоплательщиков за устойчивость и наполнение бюджета. В условиях постоянных атак, 14-16 часов тревог в сутки, местные предприятия за первые 4 месяца года уплатили на 2 миллиарда гривен налогов больше, чем в прошлом году. Один из предпринимателей, который ехал на встречу, должен был вернуться из-за вражеского удара по его бизнесу. Поэтому ситуация с безопасностью и связанные с ней вызовы здесь - тема номер один

Он отметил, что в Сумской области многие аграрии потеряли земли из-за заминирования, а в этом случае механизм как быть с налогами существует, но есть и территории, занятые под фортификации.

Поступления в местные бюджеты за четыре месяца выросли на 24,4 млрд гривен – Кравченко

Вопросом урегулирования их налогообложения сейчас активно занимаемся совместно с Минагрополитики, Госземагентством и Минобороны. Также параллельно упорядочивать участки должны и органы местного самоуправления. Глава области Олег Григоров рассказал, что Сумская ОВА также работает над этим заданием. Говорили и о режиме экспортного обеспечения, регистрации налоговых накладных и возмещении НДС

Более тысячи мобилизованных ФЛП освобождены от налоговых начислений в апреле – Кравченко

По его словам, в этом году существенно увеличилось бюджетное возмещение НДС.

За 4 месяца это уже 55,5 млрд гривен НДС, что на 10,8 млрд грн больше, чем в прошлом году. Сейчас у нас нет долгов по возмещению. Из-за роста объемов есть остатки на исполнении в казначействе, а также суммы по которым продолжаются камеральные и документальные проверки или обжалования. Среди затронутых вопросов снова налоговые права мобилизованных ФЛП. Нынешние сокращенные сроки подачи заявлений о невозможности выполнения налоговых обязательств - нереальны. Делаем все возможное, чтобы помочь военным по действующему законодательству. И на каждой такой встрече убеждаемся в актуальности уже подготовленных и поданных нами в Минфин предложений увеличить срок до 180 дней