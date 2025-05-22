Предприниматели в Сумской области уплатили на 2 млрд гривен налогов больше, чем в прошлом году - Кравченко

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 10918 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
14:45 • 35316 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

13:44 • 54685 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
12:56 • 44608 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
12:16 • 47091 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 123278 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 73126 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 115424 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 186861 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 162903 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
33%
747мм
Популярные новости

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 98005 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 76680 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 69280 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

14:24 • 40635 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

14:34 • 19996 просмотра
публикации

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

14:24 • 41738 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

13:44 • 54651 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 123256 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 165444 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 352746 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кропивницкий

Крым

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

14:34 • 20845 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 70097 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 77503 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 98753 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 151058 просмотра
Актуальное

Хранитель

Гаубица M777

Нью-Йорк Таймс

Ракетный комплекс "Тор

ЗРК Бук

Предприниматели в Сумской области уплатили на 2 млрд гривен налогов больше, чем в прошлом году - Кравченко

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Предприниматели Сумской области за первые 4 месяца 2024 года уплатили на 2 млрд гривен больше налогов, чем в прошлом году. Многие аграрии потеряли земли из-за заминирования.

Предприниматели в Сумской области уплатили на 2 млрд гривен налогов больше, чем в прошлом году - Кравченко

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко вместе с командой провел встречу с предпринимателями в Сумской области. По его словам, местные предприятия за первые 4 месяца года уплатили на 2 миллиарда гривен налогов больше, чем в прошлом году. Также он сообщил, что в области многие аграрии потеряли земли из-за заминирования, поэтому вопросом урегулирования их налогообложения сейчас активно занимаются различные министерства. Об этом Кравченко написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня с командой ГНС в Сумской области. Приграничный и прифронтовой регион, который несмотря на обстоятельства демонстрирует рост. Поблагодарил налогоплательщиков за устойчивость и наполнение бюджета. В условиях постоянных атак, 14-16 часов тревог в сутки, местные предприятия за первые 4 месяца года уплатили на 2 миллиарда гривен налогов больше, чем в прошлом году. Один из предпринимателей, который ехал на встречу, должен был вернуться из-за вражеского удара по его бизнесу. Поэтому ситуация с безопасностью и связанные с ней вызовы здесь - тема номер один

- написал Кравченко.

Он отметил, что в Сумской области многие аграрии потеряли земли из-за заминирования, а в этом случае механизм как быть с налогами существует, но есть и территории, занятые под фортификации.

Поступления в местные бюджеты за четыре месяца выросли на 24,4 млрд гривен – Кравченко12.05.25, 14:55 • 1923 просмотра

Вопросом урегулирования их налогообложения сейчас активно занимаемся совместно с Минагрополитики, Госземагентством и Минобороны. Также параллельно упорядочивать участки должны и органы местного самоуправления. Глава области Олег Григоров рассказал, что Сумская ОВА также работает над этим заданием. Говорили и о режиме экспортного обеспечения, регистрации налоговых накладных и возмещении НДС

- добавил Кравченко.

Более тысячи мобилизованных ФЛП освобождены от налоговых начислений в апреле – Кравченко16.05.25, 14:58 • 2245 просмотров

По его словам, в этом году существенно увеличилось бюджетное возмещение НДС.

За 4 месяца это уже 55,5 млрд гривен НДС, что на 10,8 млрд грн больше, чем в прошлом году. Сейчас у нас нет долгов по возмещению. Из-за роста объемов есть остатки на исполнении в казначействе, а также суммы по которым продолжаются камеральные и документальные проверки или обжалования. Среди затронутых вопросов снова налоговые права мобилизованных ФЛП. Нынешние сокращенные сроки подачи заявлений о невозможности выполнения налоговых обязательств - нереальны. Делаем все возможное, чтобы помочь военным по действующему законодательству. И на каждой такой встрече убеждаемся в актуальности уже подготовленных и поданных нами в Минфин предложений увеличить срок до 180 дней

- председатель ГНС.

Объем возмещения НДС увеличился на 30% - глава ГНС Кравченко24.04.25, 20:00 • 6623 просмотра

Напомним

Государственная налоговая служба Украины завершила первый квартал 2025 года с ростом поступлений так называемого "налога на Google". За январь - март транснациональными корпорациями было уплачено налогов на более 3,5 млрд грн.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
Государственная налоговая служба Украины
Сумская область
Руслан Кравченко
Brent
$63.93
Bitcoin
$111,275.40
S&P 500
$5,855.37
Tesla
$343.89
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,294.39
Ethereum
$2,664.09