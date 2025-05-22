За три місяці "податок на Google" приніс держбюджету понад 3,5 млрд грн - Кравченко

Державна податкова служба України завершила перший квартал 2025 року із зростанням надходжень так званого "податку на Google". За січень – березень транснаціональними корпораціями було сплачено податків на понад 3,5 млрд грн, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

За січень-березень цього року нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ до бюджету 39,6 млн євро та 43,4 млн доларів США. Станом на перше квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн. Це +9,5 млн євро та +8,9 млн доларів США, порівняно з цим же періодом минулого року - зазначив Кравченко.

Він додав, що станом на сьогодні відповідні звіти подала 121 особа.

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"До речі! Кількість зареєстрованих платників зросла на 26 нових учасників. В Україні вже 136 компаній-нерезидентів зареєстровані як платники ПДВ. Топ-платників: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо", - додав Кравченко.

Глава ДПС подякував всім платникам, які сплачують податки та підтримують цивілізовані правила роботи.

"Дякую всім платникам, які підтримують цивілізовані правила роботи та сплачують податки. Бо йдеться не лише про додаткові надходження до бюджету, які в умовах війни вкрай потрібні. Сьогодні разом забезпечуємо чесну конкуренцію між українськими та міжнародними компаніями", - підкреслив Кравченко.

Довідково

Відповідно до ст. 208 прим. 1 Податкового кодексу України, з 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, які постачають електронні послуги українським фізичним особам, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ та сплачувати 20% ПДВ з операцій постачання таких послуг.

Обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 000 000 грн.

Доповнення

Руслан Кравченко розповідав, що надходження до місцевих бюджетів за чотири місяці 2025 року зросли на 18,5 %, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Місцеві бюджети в цьому році отримали вже понад 156,3 млрд гривень, що на 24,4 млрд гривень більше, ніж минулого року.

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