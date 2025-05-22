За три месяца "налог на Google" принес госбюджету более 3,5 млрд грн - Кравченко
Киев • УНН
ГНС Украины сообщила об увеличении поступлений от транснациональных корпораций, уплачивающих НДС за электронные услуги, до более 3,5 млрд грн в первом квартале 2025.
Государственная налоговая служба Украины завершила первый квартал 2025 года с ростом поступлений так называемого "налога на Google". За январь – март транснациональными корпорациями было уплачено налогов на более 3,5 млрд грн, сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
За январь-март этого года нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским потребителям, уплатили НДС в бюджет 39,6 млн евро и 43,4 млн долларов США. По состоянию на первое апреля в гривневом эквиваленте это более 3,5 млрд грн. Это +9,5 млн евро и +8,9 млн долларов США по сравнению с этим же периодом прошлого года
Он добавил, что по состоянию на сегодня соответствующие отчеты подало 121 человек.
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"Кстати! Количество зарегистрированных плательщиков выросло на 26 новых участников. В Украине уже 136 компаний-нерезидентов зарегистрированы в качестве плательщиков НДС. Топ-плательщиков: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и т.д.", - добавил Кравченко.
Глава ГНС поблагодарил всех плательщиков, которые платят налоги и поддерживают цивилизованные правила работы.
"Спасибо всем плательщикам, которые поддерживают цивилизованные правила работы и платят налоги. Потому что речь идет не только о дополнительных поступлениях в бюджет, которые в условиях войны крайне необходимы. Сегодня вместе обеспечиваем честную конкуренцию между украинскими и международными компаниями", - подчеркнул Кравченко.
Справочно
В соответствии со ст. 208 прим. 1 Налогового кодекса Украины, с 1 января 2022 года компании-нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским физическим лицам, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС и уплачивать 20% НДС с операций поставки таких услуг.
Обязанность регистрации возникает, если в течение последних 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 000 000 грн.
Дополнение
Руслан Кравченко рассказывал, что поступления в местные бюджеты за четыре месяца 2025 года выросли на 18,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Местные бюджеты в этом году получили уже более 156,3 млрд гривен, что на 24,4 млрд гривен больше, чем в прошлом году.
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