Кравченко обговорив з бізнесом Чернігівщини підтримку прикордонного бізнесу

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко разом з командою зустрівся з бізнесом Чернігівщини. Кравченко відмітив тенденцію до зростання бізнесу в регіоні, а також обговорив з підприємцями необхідність запровадження спеціальних економічних умов для стимулювання розвитку бізнесу у прикордонні, який суттєво постраждав та продовжує зазнавати руйнувань від рф. Про це Кравченко написав у Telegram, передає УНН.

Чернігівщина – 12 регіон, який я з командою ДПС відвідав у межах робочих поїздок. Спілкування з підприємцями, які працюють за кілька кілометрів від ворога – особливе. Це діалог про спільні дії та підвищену відповідальність. Вдячний начальнику Чернігівської ОВА Вʼячеславу Чаусу, який долучився до зустрічі. В області, де щодня чують звуки обстрілів, бізнес виживає не завдяки, а всупереч. В регіоні зареєстровано майже 68 тисяч суб’єктів господарювання. І є тенденція до зростання

За три місяці "податок на Google" приніс держбюджету понад 3,5 млрд грн - Кравченко

Він наголосив, що основне, про що говорять підприємці – необхідність запровадження спеціальних економічних умов для стимулювання розвитку бізнесу у прикордонні, який суттєво постраждав та продовжує зазнавати руйнувань від агресора.

Йдеться про статус, який враховуватиме постійні ризики, логістичні виклики, втрати майна та персоналу. Завжди підтримуватиму всі ініціативи, які допомагатимуть нашому бізнесу, але без шкоди наповнення бюджету. Крім того, це питання потребує комплексного підходу, щоб запровадити реально дієві механізми. Наступне важливе питання – блокування податкових накладних та виведення з категорії ризикових

Робота консультаційних центрів, запроваджена за моєю ініціативою, вже принесла реальні результати: менше ризикових, більше врахованих таблиць, зрозумілі дорожні карти дій. Як сказав один із аграріїв: "Нарешті мені не доводиться щотижня доводити, що у мене є корови, які дають молоко. І це дуже полегшує роботу". Такий фідбек – цінний. Але від податкової Чернігівщини очікую ще більш позитивних результатів. Бо маємо розʼяснювати та допомагати кожному платнику, щоб мати відповідну довіру до ДПС