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Кравченко: драма "Невозвращение НДС" отменяется - уже возмещено более 55 млрд грн

Киев • УНН

 • 470 просмотра

В Украине уже возмещено 55,5 млрд грн НДС, что на 10,8 млрд грн больше, чем в прошлом году. В обработке 30,4 млрд грн, но это обычный рабочий процесс, уверяет Кравченко.

Кравченко: драма "Невозвращение НДС" отменяется - уже возмещено более 55 млрд грн

На начало мая налогоплательщикам в Украине уже фактически возмещено 55,5 млрд грн НДС, что на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.

Детали 

"По состоянию на 1 мая 2025 года плательщикам уже возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это то, что уже фактически перечислено. Кстати, это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года. И больше, чем за такой показатель в 2023 году на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн НДС)", - говорится в сообщении Кравченко.

"Относительно остатка. Сразу посоветую: прекращайте истерики и страшилки о "неустанном росте". Не пугайте страну и всех, кто подал заявки на возмещение НДС", - написал Кравченко.

Более тысячи мобилизованных ФЛП освобождены от налоговых начислений в апреле – Кравченко16.05.25, 14:58 • 2285 просмотров

По его данным, на начало мая в обработке находилось 30,4 млрд грн, из которых:

  •  4,4 млрд грн - суммы НДС, по которым с 24 по 30 апреля были завершены проверки, а заявки находились на исполнении в казначействе. После согласования сумм эти средства в течение 5 дней были возмещены плательщикам;
    • 14,5 млрд грн - суммы НДС, по которым продолжаются камеральные проверки;
      • 3,6 млрд грн - суммы НДС, по которым продолжаются документальные проверки;
        • 7,7 млрд грн - суммы НДС, по которым продолжается согласование результатов проверок по результатам административного или судебного обжалования.

          Как пояснил Кравченко, 26 млрд грн - это не о задолженности, а обычный рабочий процесс, в рамках которого четко прописано, что и когда должно быть сделано.

          "Кстати, в этом году заявленная к возмещению сумма НДС выросла до 63,5  млрд грн. В прошлом году эта сумма была на 16 млрд меньше. В 2023 году сумма заявки была меньше на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн). Логично, что выросло и количество заявок: 13 003 против 12 246 в прошлом году. Больше заявок - больше операций. В 2023 году количество заявок – 10 207 штук", - отметил председатель ГНС.

          По его словам, в мае плательщики сами подали уточненные декларации на уменьшение суммы на 0,4 млрд грн. Поэтому остаток, который был на начало мая, уже уменьшился. 

          "Налоговая работает, в рабочем процессе ежедневно меняются суммы, данные, решения. Неизменными остаются только истерики отдельных лиц - они стабильны, как никогда. Поэтому, драма "Невозвращение НДС" - отменяется", - подытожил Кравченко.

          За три месяца "налог на Google" принес госбюджету более 3,5 млрд грн - Кравченко22.05.25, 12:56 • 2258 просмотров

          Напомним 

          Ранее Кравченко сообщал, что в Украине увеличиваются объемы возмещения налога на добавленную стоимость - на конец апреля фиксировался рост произошел на 30%.

          Алина Волянская

          Алина Волянская

          ЭкономикаФинансы
          Государственная налоговая служба Украины
          Руслан Кравченко
          Украина
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