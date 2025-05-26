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Кравченко: драма "Неповернення ПДВ" відміняється - уже відшкодовано понад 55 млрд грн

Київ • УНН

 • 838 перегляди

В Україні вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ, що на 10,8 млрд грн більше, ніж минулого року. В опрацюванні 30,4 млрд грн, але це звичайний робочий процес, запевняє Кравченко.

Кравченко: драма "Неповернення ПДВ" відміняється - уже відшкодовано понад 55 млрд грн

На початок травня платникам податків в Україні вже фактично відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ, що на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко в Telegram, пише УНН.

Деталі 

"Станом на 1 травня 2025 року платникам вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це те, що вже фактично перераховано. До речі, це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше, за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ)", - ідеться в дописі Кравченка.

"Щодо залишку. Одразу пораджу: припиняйте істерики та страшилки про "невпинне зростання". Не лякайте країну та всіх, хто подав заявки на відшкодування ПДВ", - написав Кравченко.

Понад тисяча мобілізованих ФОП звільнені від податкових нарахувань у квітні - Кравченко16.05.25, 14:58 • 2285 переглядiв

За його даними, на початок травня в опрацюванні перебувало 30,4 млрд грн, з яких:

  •  4,4 млрд грн - суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів було відшкодовано платникам;
    • 14,5 млрд грн - суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки;
      • 3,6 млрд грн - суми ПДВ, за якими тривають документальні перевірки;
        • 7,7 млрд грн - суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

          Як пояснив Кравченко, 26 млрд грн - це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено.

          "До речі, цього року заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5  млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд менша. У 2023 році сума заявки була менша на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн). Логічно, що виросла і кількість заявок: 13 003 проти 12 246 минулого року. Більше заяв - більше операцій. У 2023 році кількість заяв – 10 207 штук", - зазначив голова ДПС.

          За його словами, у травні платники самі подали уточнені декларації на зменшення суми на 0,4 млрд грн. Тому залишок, який був на початок травня, уже зменшився. 

          "Податкова працює, у робочому процесі щодня змінюються суми, дані, рішення. Незмінними залишаються лише істерики окремих осіб - вони стабільні, як ніколи. Тож, драма "Неповернення ПДВ" - відміняється", - підсумував Кравченко.

          За три місяці "податок на Google" приніс держбюджету понад 3,5 млрд грн - Кравченко22.05.25, 12:56 • 2260 переглядiв

          Нагадаємо 

          Раніше Кравченко повідомляв, що в Україні збільшуються обсяги відшкодування податку на додану вартість - на кінець квітня фіксувалося зростання відбулося на 30%.

          Аліна Волянська

          Аліна Волянська

          ЕкономікаФінанси
          Державна податкова служба України
          Руслан Кравченко
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