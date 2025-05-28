Кравченко предупредил о новой волне фейковых писем с вирусами якобы от налоговой: что делать
Киев • УНН
Государственная налоговая служба предупреждает о массовом распространении фейковых электронных писем с вредоносным ПО. Оно предоставляет удаленный доступ к компьютерам злоумышленникам.
В Государственной налоговой службе фиксируют новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени ГНС. Вложения в письмах содержат вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.
Фиксируем новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. За последнюю неделю это уже вторая такая волна. Уже получили сигналы об этом от плательщиков ряда регионов. Подчеркиваем. ГНС не имеет отношения к такой рассылке
По его словам, вложения в письмах содержат вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. После перехода запускается программное обеспечение, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам.
Кравченко подчеркнул, что все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя "tax.gov.ua" после символа "@".
Советуем не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Есть сомнения относительно происхождения письма – обращайтесь напрямую в налоговую
Напомним
В январе сообщалось, что была зафиксирована массовая рассылка электронных писем, которые якобы поступают от имени территориальных подразделений Государственной налоговой службы Украины (ГНС). В этих сообщениях граждан призывают срочно связаться с представителем ГНС.
В феврале также сообщалось, что мошенники рассылают фейковые электронные письма о возможности получения ежегодного налогового возмещения якобы от "Дії".