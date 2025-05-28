Кравченко попередив про нову хвилю фейкових листів з вірусами нібито від податкової: що робити

У Державній податковій службі фіксують нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені ДПС. Вкладення у листах містить шкідливе програмне забезпечення, яке надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

Фіксуємо нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені Державної податкової служби. За останній тиждень це вже друга така хвиля. Вже отримали сигнали про це від платників низки регіонів. Наголошуємо. ДПС не має стосунку до такої розсилки - повідомив Кравченко.

За його словами, вкладення у листах містить шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається програмне забезпечення, яке надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам.

Кравченко наголосив, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім’я "tax.gov.ua" після символу "@".

Радимо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Є сумніви щодо походження листа – звертайтесь напряму до податкової - додав Кравченко.

Нагадаємо

У січні повідомлялося, що було зафіксовано масова розсилка електронних листів, які нібито надходять від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України (ДПС). У цих повідомленнях громадян закликають терміново зв’язатися з представником ДПС.

У лютому також повідомлялося, що шахраї розсилають фейкові електронні листи про можливості отримання щорічного податкового відшкодування нібито від "Дії".