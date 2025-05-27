Кравченко провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду: обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 15264 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
11:19 • 22756 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 43930 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 101731 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 184732 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 166547 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 172122 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 161950 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 113455 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 99812 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
56%
746мм
Популярнi новини

Голова МЗС Німеччини відкинув критику рф після зняття обмежень на далекобійні удари

27 травня, 06:05 • 77030 перегляди

Спелеологи виявили в мексиканській печері Тлайокок артефакти зниклої культури

27 травня, 06:37 • 25027 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 64532 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 49346 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 41807 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 2386 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 3290 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 15265 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 147727 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 537761 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Лісовий Оксен Васильович

Хакан Фідан

Михайло Федоров

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Чернігівська область

Покровськ

Угорщина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

09:48 • 42679 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 50210 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 65381 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 58805 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 81939 перегляди
Актуальне

The New York Times

Signal

TikTok

Telegram

The Guardian

Кравченко провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду: обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Руслан Кравченко та місія МВФ обговорили прогрес виконання ДПС маяків, модернізацію податкового аудиту та впровадження системи управління ризиками. Триває співпраця для трансформації служби.

Кравченко провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду: обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко днями з командою зустрівся із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Сторони обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ. Про це Кравченко написав в Telegram, передає УНН.

Днями з командою ДПС зустрілися із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Це постійна ефективна комунікація між нашими інституціями в межах виконання зобов’язань, взятих українською стороною згідно з листом про наміри уряду України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду

- повідомив Кравченко.

Кравченко: драма "Неповернення ПДВ" відміняється - уже відшкодовано понад 55 млрд грн26.05.25, 13:51 • 2354 перегляди

Він наголосив, що зустріч відбулась у контексті 8-го перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування. З початку року це не перша наша зустріч з колегами. Окрім участі у місіях МВФ з ключових питань реформування податкового адміністрування, ДПС має надійну підтримку експертів МВФ та отримує технічну допомогу з трьох напрямів, які також є маяками МВФ для ДПС:

  • модернізація податкового аудиту;
    • впровадження системи управління податковими ризиками;
      • підтримка управління реформами.

        Кравченко обговорив з бізнесом Чернігівщини підтримку прикордонного бізнесу23.05.25, 17:14 • 2752 перегляди

        Реформування податкового адміністрування здійснюється ДПС відповідно до двох ключових документів: Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику та Національної стратегії доходів України до 2030 року. Поінформував представників місії МВФ, що ми вже робимо для трансформації підходів до адміністрування та управління змінами. Зосередились на конкретних напрямах, де потребуємо особливо посиленої підтримки

        - додав Кравченко.

        За його словами, також було обговорено стан виконання ДПС маяків МВФ:

        Комплаєнс. Йдеться про розширення моделі CRM (Управління відносинами з клієнтами)- від експерименту до повноцінної системи, інтегрованої у роботу всієї ДПС, в тому числі територіальних органів;

        Сфера доброчесності. Створюємо нову модель оцінки довіри до служби спільно з нашими фінськими колегами — на основі опитувань та аналізу їх результатів. Також працюємо з ними над структуруванням етичної моделі служби — розробкою Кодексу доброчесності.

        Підприємці на Сумщині сплатили на 2 млрд гривень податків більше, ніж торік - Кравченко 22.05.25, 18:30 • 3694 перегляди

        Співпраця з МВФ, як завжди, залишається надзвичайно продуктивною. Ми підтримуємо та впроваджуємо вже надані експертами МВФ рекомендації та продовжуємо спільно трансформувати Службу

        - резюмував Кравченко.

        Нагадаємо

        Раніше Кравченко заявляв, що ДПС впроваджуватиме ризик-орієнтований підхід, CRM та E-аудит за підтримки МВФ. Також планується цифровізація процесів, створення IT-системи, підвищення доброчесності та розвиток кадрів.

        Павло Башинський

        Павло Башинський

        ЕкономікаФінанси
        Руслан Кравченко
        Національний банк України
        Україна
        Brent
        $63.22
        Bitcoin
        $109,288.70
        S&P 500
        $5,891.79
        Tesla
        $354.63
        Газ TTF
        $36.69
        Золото
        $3,327.30
        Ethereum
        $2,660.99