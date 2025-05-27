Кравченко провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду: обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко днями з командою зустрівся із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Сторони обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ. Про це Кравченко написав в Telegram, передає УНН.

Днями з командою ДПС зустрілися із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Це постійна ефективна комунікація між нашими інституціями в межах виконання зобов’язань, взятих українською стороною згідно з листом про наміри уряду України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду

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Він наголосив, що зустріч відбулась у контексті 8-го перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування. З початку року це не перша наша зустріч з колегами. Окрім участі у місіях МВФ з ключових питань реформування податкового адміністрування, ДПС має надійну підтримку експертів МВФ та отримує технічну допомогу з трьох напрямів, які також є маяками МВФ для ДПС:

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Реформування податкового адміністрування здійснюється ДПС відповідно до двох ключових документів: Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику та Національної стратегії доходів України до 2030 року. Поінформував представників місії МВФ, що ми вже робимо для трансформації підходів до адміністрування та управління змінами. Зосередились на конкретних напрямах, де потребуємо особливо посиленої підтримки