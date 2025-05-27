Кравченко провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду: обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ
Київ • УНН
Руслан Кравченко та місія МВФ обговорили прогрес виконання ДПС маяків, модернізацію податкового аудиту та впровадження системи управління ризиками. Триває співпраця для трансформації служби.
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко днями з командою зустрівся із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Сторони обговорили стан виконання ДПС маяків МВФ. Про це Кравченко написав в Telegram, передає УНН.
Днями з командою ДПС зустрілися із місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Це постійна ефективна комунікація між нашими інституціями в межах виконання зобов’язань, взятих українською стороною згідно з листом про наміри уряду України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду
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Він наголосив, що зустріч відбулась у контексті 8-го перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування. З початку року це не перша наша зустріч з колегами. Окрім участі у місіях МВФ з ключових питань реформування податкового адміністрування, ДПС має надійну підтримку експертів МВФ та отримує технічну допомогу з трьох напрямів, які також є маяками МВФ для ДПС:
- модернізація податкового аудиту;
- впровадження системи управління податковими ризиками;
- підтримка управління реформами.
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Реформування податкового адміністрування здійснюється ДПС відповідно до двох ключових документів: Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику та Національної стратегії доходів України до 2030 року. Поінформував представників місії МВФ, що ми вже робимо для трансформації підходів до адміністрування та управління змінами. Зосередились на конкретних напрямах, де потребуємо особливо посиленої підтримки
За його словами, також було обговорено стан виконання ДПС маяків МВФ:
Комплаєнс. Йдеться про розширення моделі CRM (Управління відносинами з клієнтами)- від експерименту до повноцінної системи, інтегрованої у роботу всієї ДПС, в тому числі територіальних органів;
Сфера доброчесності. Створюємо нову модель оцінки довіри до служби спільно з нашими фінськими колегами — на основі опитувань та аналізу їх результатів. Також працюємо з ними над структуруванням етичної моделі служби — розробкою Кодексу доброчесності.
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Співпраця з МВФ, як завжди, залишається надзвичайно продуктивною. Ми підтримуємо та впроваджуємо вже надані експертами МВФ рекомендації та продовжуємо спільно трансформувати Службу
Нагадаємо
Раніше Кравченко заявляв, що ДПС впроваджуватиме ризик-орієнтований підхід, CRM та E-аудит за підтримки МВФ. Також планується цифровізація процесів, створення IT-системи, підвищення доброчесності та розвиток кадрів.