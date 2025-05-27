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Кравченко провел встречу с миссией Международного валютного фонда: обсудили состояние выполнения ГНС маяков МВФ

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Руслан Кравченко и миссия МВФ обсудили прогресс выполнения ГНС маяков, модернизацию налогового аудита и внедрение системы управления рисками. Продолжается сотрудничество для трансформации службы.

Кравченко провел встречу с миссией Международного валютного фонда: обсудили состояние выполнения ГНС маяков МВФ

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко на днях с командой встретился с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Стороны обсудили состояние выполнения ГНС маяков МВФ. Об этом Кравченко написал в Telegram, передает УНН.

На днях с командой ГНС встретились с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Это постоянная эффективная коммуникация между нашими институтами в рамках выполнения обязательств, взятых украинской стороной согласно письму о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд

- сообщил Кравченко.

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Он подчеркнул, что встреча состоялась в контексте 8-го пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования. С начала года это не первая наша встреча с коллегами. Кроме участия в миссиях МВФ по ключевым вопросам реформирования налогового администрирования, ГНС имеет надежную поддержку экспертов МВФ и получает техническую помощь по трем направлениям, которые также являются маяками МВФ для ГНС:

  • модернизация налогового аудита;
    • внедрение системы управления налоговыми рисками;
      • поддержка управления реформами.

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        Реформирование налогового администрирования осуществляется ГНС в соответствии с двумя ключевыми документами: Меморандумом с МВФ об экономической и финансовой политике и Национальной стратегии доходов Украины до 2030 года. Проинформировал представителей миссии МВФ, что мы уже делаем для трансформации подходов к администрированию и управлению изменениями. Сосредоточились на конкретных направлениях, где нуждаемся в особо усиленной поддержке

        - добавил Кравченко.

        По его словам, также было обсуждено состояние выполнения ГНС маяков МВФ:

        Комплаенс. Речь идет о расширении модели CRM (Управление отношениями с клиентами) - от эксперимента до полноценной системы, интегрированной в работу всей ГНС, в том числе территориальных органов;

        Сфера добропорядочности. Создаем новую модель оценки доверия к службе совместно с нашими финскими коллегами - на основе опросов и анализа их результатов. Также работаем с ними над структурированием этической модели службы - разработкой Кодекса добропорядочности.

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        Сотрудничество с МВФ, как всегда, остается чрезвычайно продуктивным. Мы поддерживаем и внедряем уже предоставленные экспертами МВФ рекомендации и продолжаем совместно трансформировать Службу

        - резюмировал Кравченко.

        Напомним

        Ранее Кравченко заявлял, что ГНС будет внедрять риск-ориентированный подход, CRM и E-аудит при поддержке МВФ. Также планируется цифровизация процессов, создание IT-системы, повышение добропорядочности и развитие кадров.

        Павел Башинский

        Павел Башинский

        ЭкономикаФинансы
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