Кравченко провел встречу с миссией Международного валютного фонда: обсудили состояние выполнения ГНС маяков МВФ

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко на днях с командой встретился с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Стороны обсудили состояние выполнения ГНС маяков МВФ. Об этом Кравченко написал в Telegram, передает УНН.

На днях с командой ГНС встретились с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Это постоянная эффективная коммуникация между нашими институтами в рамках выполнения обязательств, взятых украинской стороной согласно письму о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд

Кравченко: драма "Невозвращение НДС" отменяется - уже возмещено более 55 млрд грн

Он подчеркнул, что встреча состоялась в контексте 8-го пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования. С начала года это не первая наша встреча с коллегами. Кроме участия в миссиях МВФ по ключевым вопросам реформирования налогового администрирования, ГНС имеет надежную поддержку экспертов МВФ и получает техническую помощь по трем направлениям, которые также являются маяками МВФ для ГНС:

Кравченко обсудил с бизнесом Черниговщины поддержку приграничного бизнеса

Реформирование налогового администрирования осуществляется ГНС в соответствии с двумя ключевыми документами: Меморандумом с МВФ об экономической и финансовой политике и Национальной стратегии доходов Украины до 2030 года. Проинформировал представителей миссии МВФ, что мы уже делаем для трансформации подходов к администрированию и управлению изменениями. Сосредоточились на конкретных направлениях, где нуждаемся в особо усиленной поддержке