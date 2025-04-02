Кравченко: продовжуємо спільно з МВФ системну роботу над реформуванням податкової

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14280 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 103376 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166485 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105038 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341837 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 172996 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144480 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196026 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124718 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108119 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46138 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158173 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36625 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83627 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22237 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14280 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83707 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 103376 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166485 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19837 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22296 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36682 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46194 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135519 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Кравченко: продовжуємо спільно з МВФ системну роботу над реформуванням податкової

Київ • УНН

 • 21618 перегляди

Україна обговорила з МВФ впровадження ризик-орієнтованого підходу, цифровізацію та розвиток IT-системи для ДПС. Важливим є кадровий розвиток та підвищення доброчесності.

Кравченко: продовжуємо спільно з МВФ системну роботу над реформуванням податкової

ДПС впроваджуватиме ризик-орієнтований підхід, CRM та E-аудит за підтримки МВФ. Також планується цифровізація процесів, створення IT-системи, підвищення доброчесності та розвиток кадрів. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише УНН.

Зустрівся із місією податково-бюджетного департаменту МВФ на чолі із заступником директора департаменту Хуаном Торо. Говорили про виклики та реалізацію проєктів у рамках нашої співпраці

- повідомив Кравченко.

За словами Кравченко, мова насамперед йшла про виконання двох стратегічних документів: Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ та Національної стратегії доходів України до 2030 року.

Вже маємо конкретні результати. Йдеться про опитування платників податків, проведене за підтримки Світового банку, затвердження Плану цифрового розвитку ДПС до 2030 року, оновлення організаційної структури служби за результатами функціонального обстеження

- додав голова Державної податкової служби.

Інші ключові зміни, які мають бути впроваджені для якісних змін ДПС:

  • ризик-орієнтований підхід та Комплаєнс (CRM), робота з великими платниками податків та E-аудит. Від експертів МВФ вже отримали висновки про поточний стан та рекомендації для подальшого вдосконалення цих напрямів. Їх реалізація сприятиме прогнозуванню податкових ризиків та підвищенню податкової дисципліни.
    • цифровізація та розробка сучасної IT-системи. Зацікавлені у створенні такого комплексу, який би дозволив максимально автоматизувати всі процеси та ефективніше взаємодіяти з платниками податків. Є потреба в удосконаленні діючих систем, зокрема щодо створення системи CRM, по роботі з податковим боргом, сховища даних Data Warehouse.  
      • доброчесність. Йдеться про проведення незалежних опитувань, навчань методик та практик для якісного виконання заходів з підвищення довіри.
        • кадровий розвиток. Ефективність реформи залежить від професіоналізму її виконавців. Тому маємо забезпечити навчання працівників необхідним навичкам, відповідно до сучасних стандартів.

          Розраховуємо на підтримку цих ініціатив з боку МВФ та подальше залучення експертів. Продовжуємо системну роботу над реформуванням податкової

          - резюмував Кравченко.

          За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн31.03.25, 20:45 • 50546 переглядiв

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          ЕкономікаПолітика
          Світовий банк
          Україна
          Bitcoin
          $82,324.40
          Золото
          $3,127.40
          Tesla
          $269.16
          Brent
          $69.86
          S&P 500
          $5,438.02
          Газ TTF
          $39.20
          Ethereum
          $1,798.95