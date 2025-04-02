Кравченко: продовжуємо спільно з МВФ системну роботу над реформуванням податкової
Київ • УНН
Україна обговорила з МВФ впровадження ризик-орієнтованого підходу, цифровізацію та розвиток IT-системи для ДПС. Важливим є кадровий розвиток та підвищення доброчесності.
ДПС впроваджуватиме ризик-орієнтований підхід, CRM та E-аудит за підтримки МВФ. Також планується цифровізація процесів, створення IT-системи, підвищення доброчесності та розвиток кадрів. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише УНН.
Зустрівся із місією податково-бюджетного департаменту МВФ на чолі із заступником директора департаменту Хуаном Торо. Говорили про виклики та реалізацію проєктів у рамках нашої співпраці
За словами Кравченко, мова насамперед йшла про виконання двох стратегічних документів: Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ та Національної стратегії доходів України до 2030 року.
Вже маємо конкретні результати. Йдеться про опитування платників податків, проведене за підтримки Світового банку, затвердження Плану цифрового розвитку ДПС до 2030 року, оновлення організаційної структури служби за результатами функціонального обстеження
Інші ключові зміни, які мають бути впроваджені для якісних змін ДПС:
- ризик-орієнтований підхід та Комплаєнс (CRM), робота з великими платниками податків та E-аудит. Від експертів МВФ вже отримали висновки про поточний стан та рекомендації для подальшого
вдосконалення цих напрямів. Їх реалізація сприятиме прогнозуванню податкових ризиків та підвищенню податкової дисципліни.
- цифровізація та розробка сучасної IT-системи. Зацікавлені у створенні такого комплексу, який би дозволив максимально автоматизувати всі процеси та ефективніше взаємодіяти з платниками податків. Є потреба в удосконаленні діючих систем, зокрема щодо створення системи CRM, по роботі з податковим боргом, сховища даних Data Warehouse.
- доброчесність. Йдеться про проведення незалежних опитувань, навчань методик та практик для якісного виконання заходів з підвищення довіри.
- кадровий розвиток. Ефективність реформи залежить від професіоналізму її виконавців. Тому маємо забезпечити навчання працівників необхідним навичкам, відповідно до сучасних стандартів.
Розраховуємо на підтримку цих ініціатив з боку МВФ та подальше залучення експертів. Продовжуємо системну роботу над реформуванням податкової
За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн31.03.25, 20:45 • 50546 переглядiв