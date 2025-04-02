Кравченко: продолжаем совместно с МВФ системную работу над реформированием налоговой

ГНС будет внедрять риск-ориентированный подход, CRM и E-аудит при поддержке МВФ. Также планируется цифровизация процессов, создание IT-системы, повышение добропорядочности и развитие кадров. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, пишет УНН.

Встретился с миссией налогово-бюджетного департамента МВФ во главе с заместителем директора департамента Хуаном Торо. Говорили о вызовах и реализации проектов в рамках нашего сотрудничества - сообщил Кравченко.

По словам Кравченко, речь прежде всего шла о выполнении двух стратегических документов: Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ и Национальной стратегии доходов Украины до 2030 года.

Уже есть конкретные результаты. Речь идет об опросе налогоплательщиков, проведенном при поддержке Всемирного банка, утверждении Плана цифрового развития ГНС до 2030 года, обновлении организационной структуры службы по результатам функционального обследования - добавил председатель Государственной налоговой службы.

Другие ключевые изменения, которые должны быть внедрены для качественных изменений ГНС:

риск-ориентированный подход и Комплаенс (CRM), работа с крупными налогоплательщиками и E-аудит. От экспертов МВФ уже получили выводы о текущем состоянии и рекомендации для дальнейшего совершенствования этих направлений. Их реализация будет способствовать прогнозированию налоговых рисков и повышению налоговой дисциплины.

цифровизация и разработка современной IT-системы. Заинтересованы в создании такого комплекса, который бы позволил максимально автоматизировать все процессы и эффективнее взаимодействовать с налогоплательщиками. Есть потребность в совершенствовании действующих систем, в частности по созданию системы CRM, по работе с налоговым долгом, хранилища данных Data Warehouse.

добропорядочность. Речь идет о проведении независимых опросов, обучении методикам и практикам для качественного выполнения мероприятий по повышению доверия.

кадровое развитие. Эффективность реформы зависит от профессионализма ее исполнителей. Поэтому должны обеспечить обучение работников необходимым навыкам, в соответствии с современными стандартами.

Рассчитываем на поддержку этих инициатив со стороны МВФ и дальнейшее привлечение экспертов. Продолжаем системную работу над реформированием налоговой - резюмировал Кравченко.

За эту сумму можно приобрести более 1 млн FPV-дронов: Кравченко сообщил, что налоговая в первом квартале перевыполнила показатели на 36 млрд грн