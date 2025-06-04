ГНС меняет подходы к проверкам: Кравченко рассказал сколько уже насчитали штрафов
Киев • УНН
С начала года ГНС провела 16,5 тыс. проверок, выявив нарушения на 692 млн грн. Самые частые: отсутствие чеков, неоформленные работники, и отсутствие УКТ ВЭД.
С начала года специалисты налогового аудита Государственной налоговой службы уже провели 16,5 тыс. фактических проверок, касавшихся соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений. По результатам проверок доначислили более 692,3 млн гривен штрафов. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.
С начала года специалисты налогового аудита Государственной налоговой службы уже провели 16,5 тысячи фактических проверок. Они касались соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений с работниками
По результатам проверок доначислили более 692,3 млн гривен штрафов. Наиболее распространенные нарушения:
- невыдача фискального чека;
- нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;
- использование труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений;
- отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.
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Меняем подходы к проверкам и повышаем их эффективность и прозрачность. Сосредотачиваемся на их цифровизации. В 2025 году распачали видеофиксацию проверок через нагрудные видеорегистраторы. Это защита для обеих сторон процесса и повышение качества и объективности контрольных мероприятий
Он отметил, что цель ГНС - создать равные условия для всех, сделать процесс более удобным, минимизировать коррупционные риски и защитить права субъектов хозяйствования и должностных лиц контролирующих органов во время судебных обжалований.
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