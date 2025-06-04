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ГНС меняет подходы к проверкам: Кравченко рассказал сколько уже насчитали штрафов

Киев • УНН

 • 520 просмотра

С начала года ГНС провела 16,5 тыс. проверок, выявив нарушения на 692 млн грн. Самые частые: отсутствие чеков, неоформленные работники, и отсутствие УКТ ВЭД.

ГНС меняет подходы к проверкам: Кравченко рассказал сколько уже насчитали штрафов

С начала года специалисты налогового аудита Государственной налоговой службы уже провели 16,5 тыс. фактических проверок, касавшихся соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений. По результатам проверок доначислили более 692,3 млн гривен штрафов. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

С начала года специалисты налогового аудита Государственной налоговой службы уже провели 16,5 тысячи фактических проверок. Они касались соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений с работниками 

- сообщил Кравченко.

По результатам проверок доначислили более 692,3 млн гривен штрафов. Наиболее распространенные нарушения:

  • невыдача фискального чека;
    • нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;
      • использование труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений;
        • отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.

          ГНС оштрафовала торговцев табаком на 116 млн грн за 4 месяца 2025 года - Кравченко 28.05.25, 14:22 • 1752 просмотра

          Меняем подходы к проверкам и повышаем их эффективность и прозрачность. Сосредотачиваемся на их цифровизации. В 2025 году распачали видеофиксацию проверок через нагрудные видеорегистраторы. Это защита для обеих сторон процесса и повышение качества и объективности контрольных мероприятий 

          - подчеркнул Кравченко.

          Он отметил, что цель ГНС - создать равные условия для всех, сделать процесс более удобным, минимизировать коррупционные риски и защитить права субъектов хозяйствования и должностных лиц контролирующих органов во время судебных обжалований.

          Кравченко провел встречу с миссией Международного валютного фонда: обсудили состояние выполнения ГНС маяков МВФ27.05.25, 17:48 • 2346 просмотров

          Напомним

          Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко провел встречу с представителями американско-украинского Делового совета (USUBC), во время которой обсудили выполнение плана поступлений в госбюджет, возмещение НДС, первые результаты CRS, выполнение решений судов.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

          ОбществоЭкономикаФинансы
          Государственная налоговая служба Украины
          Руслан Кравченко
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