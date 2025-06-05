Результат превентивних заходів податкової для виводу з "тіні": середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі
Київ • УНН
Завдяки заходам ДПС та змінам у фіскальному чеку, кількість реєстраторів зросла. Це сприяє детінізації економіки та забезпечує сплату податків.
За останніх три місяці платники податків додатково зареєстрували близько 20 тис. активних РРО/ПРРО, що в середньому в місяць втричі більше, ніж у попередніх періодах. Всього в Україні наразі майже 1 млн реєстраторів. Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.
За останніх три місяці сумлінні платники податків додатково зареєстрували близько 20 тисяч активних РРО/ПРРО. Середньомісячний приріст втричі більший, ніж у попередніх періодах. Наразі в Україні загалом офіційно 981,8 тис. реєстраторів. Активізація зумовлена превентивними та роз’яснювальними заходами податківців. Крім цього, сприяють "детінізації" зміни форми та змісту фіскального чека
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Він зазначив, що завдяки даним, що надходять до Системи обліку даних РРО, ДПС постійно отримує інформацію про тих, хто систематично отримує кошти на свої рахунки за продані товари при цьому не проводить їх через касові апарати та тих, у кого вони відсутні.
За його словами, РРО та ПРРО корисні бізнесу, покупцям і державі:
- сприяють стабільній економіці;
- забезпечують чесну сплату податків;
- зменшують ухилення від оподаткування;
- допомагають боротися з тіньовою економікою;
- роблять фінансові операції прозорими;
- захищають права споживачів;
- допомагають уникати штрафів.
Нагадаємо
З початку року фахівці податкового аудиту Державної податкової служби вже провели 16,5 тис. фактичних перевірок, які стосувалися дотримання законодавства при розрахункових операціях та легальності оформлення трудових відносин. За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн гривень штрафів.