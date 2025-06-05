Результат превентивних заходів податкової для виводу з "тіні": середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули
Ексклюзив
12:51 • 11440 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
11:49 • 23571 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

11:02 • 29753 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
08:39 • 70507 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

08:35 • 53485 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 45520 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 66247 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 95790 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

4 червня, 16:37 • 62748 перегляди

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

4 червня, 14:27 • 59040 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.2м/с
39%
751мм
Популярнi новини

Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня

5 червня, 04:47 • 14639 перегляди

У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

5 червня, 05:00 • 20552 перегляди

На Київщині стався вибух: троє поранених, є затриманий

5 червня, 05:24 • 13320 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

08:57 • 40963 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 48282 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 88506 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 101164 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 161403 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 201846 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 313168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Фрідріх Мерц

Біньямін Нетаньяху

Кріштіану Роналду

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Білий дім

Київ

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 48270 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 50821 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 96885 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 313168 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 165651 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

DJI Mavic

Північний потік

The New York Times

Північний потік — 2

Результат превентивних заходів податкової для виводу з "тіні": середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Завдяки заходам ДПС та змінам у фіскальному чеку, кількість реєстраторів зросла. Це сприяє детінізації економіки та забезпечує сплату податків.

Результат превентивних заходів податкової для виводу з "тіні": середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі

За останніх три місяці платники податків додатково зареєстрували близько 20 тис. активних РРО/ПРРО, що в середньому в місяць втричі більше, ніж у попередніх періодах. Всього в Україні наразі майже 1 млн реєстраторів. Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

За останніх три місяці сумлінні платники податків додатково зареєстрували близько 20 тисяч активних РРО/ПРРО. Середньомісячний приріст втричі більший, ніж у попередніх періодах. Наразі в Україні загалом офіційно 981,8 тис. реєстраторів. Активізація зумовлена превентивними та роз’яснювальними заходами податківців. Крім цього, сприяють "детінізації" зміни форми та змісту фіскального чека 

- повідомив Кравченко.

ДПС оштрафувала торговців тютюном на 116 млн грн за 4 місяці 2025 року - Кравченко28.05.25, 14:22 • 1756 переглядiв

Він зазначив, що завдяки даним, що надходять до Системи обліку даних РРО, ДПС постійно отримує інформацію про тих, хто систематично отримує кошти на свої рахунки за продані товари при цьому не проводить їх через касові апарати та тих, у кого вони відсутні.

За його словами, РРО та ПРРО корисні бізнесу, покупцям і державі:

  • сприяють стабільній економіці;
    • забезпечують чесну сплату податків;
      • зменшують ухилення від оподаткування;
        • допомагають боротися з тіньовою економікою;
          • роблять фінансові операції прозорими;
            • захищають права споживачів;
              • допомагають уникати штрафів.

                Нагадаємо

                З початку року фахівці податкового аудиту Державної податкової служби вже провели 16,5 тис. фактичних перевірок, які стосувалися дотримання законодавства при розрахункових операціях та легальності оформлення трудових відносин. За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн гривень штрафів.

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                ЕкономікаФінанси
                Державна податкова служба України
                Кравченко Руслан Андрійович
                Україна
                Brent Oil
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                S&P 500
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Tesla
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gold
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gas TTF
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9