ДПС поділилася позитивними результатами з ЄС: план перевиконано на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%

Державна податкова служба України перевиконала план надходжень до держбюджету за 5 місяців на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%, сягнувши понад 70,9 млрд грн, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко у понеділок у соцмережах за підсумками обговорення з ЄС реформування податкового адміністрування, пише УНН.

Зі слів Кравченка, ішлося зокрема про роль ДПС у загальній системі фінансової стабільності.

Європейські колеги неодноразово наголошували, що податкова відіграє в цьому процесі одну з ключових ролей

І наголосив на заходах з підвищення ефективності адміністрування податків та роботі з підвищення довіри платників податків до ДПС.

Маємо позитивні результати: перевиконання плану надходжень за 5 місяців на понад 50 млрд грн, зменшення кількості заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств

Результат превентивних заходів податкової для виводу з "тіні": середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі

Крім того, відшкодування ПДВ на 23,8% перевищили минулорічні показники. За 5 місяців цього року вже відшкодовано понад 70,9 млрд грн ПДВ