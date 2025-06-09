ДПС поділилася позитивними результатами з ЄС: план перевиконано на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%
Київ • УНН
За 5 місяців ДПС перевиконала план надходжень до бюджету на 50 млрд грн. Відшкодування ПДВ зросло на 23,8% та сягнуло понад 70,9 млрд грн.
Державна податкова служба України перевиконала план надходжень до держбюджету за 5 місяців на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%, сягнувши понад 70,9 млрд грн, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко у понеділок у соцмережах за підсумками обговорення з ЄС реформування податкового адміністрування, пише УНН.
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Зі слів Кравченка, ішлося зокрема про роль ДПС у загальній системі фінансової стабільності.
Європейські колеги неодноразово наголошували, що податкова відіграє в цьому процесі одну з ключових ролей
І наголосив на заходах з підвищення ефективності адміністрування податків та роботі з підвищення довіри платників податків до ДПС.
Маємо позитивні результати: перевиконання плану надходжень за 5 місяців на понад 50 млрд грн, зменшення кількості заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств
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