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ДПС поділилася позитивними результатами з ЄС: план перевиконано на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%

Київ • УНН

 • 56 перегляди

За 5 місяців ДПС перевиконала план надходжень до бюджету на 50 млрд грн. Відшкодування ПДВ зросло на 23,8% та сягнуло понад 70,9 млрд грн.

ДПС поділилася позитивними результатами з ЄС: план перевиконано на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%

Державна податкова служба України перевиконала план надходжень до держбюджету за 5 місяців на понад 50 млрд грн, відшкодування ПДВ зросло на 23,8%, сягнувши понад 70,9 млрд грн, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко у понеділок у соцмережах за підсумками обговорення з ЄС реформування податкового адміністрування, пише УНН.

Деталі

Зі слів Кравченка, ішлося зокрема про роль ДПС у загальній системі фінансової стабільності.

Європейські колеги неодноразово наголошували, що податкова відіграє в цьому процесі одну з ключових ролей 

- вказав голова ДПС.

І наголосив на заходах з підвищення ефективності адміністрування податків та роботі з підвищення довіри платників податків до ДПС.

Маємо позитивні результати: перевиконання плану надходжень за 5 місяців на понад 50 млрд грн, зменшення кількості заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств 

- зазначив голова податкової служби.

Результат превентивних заходів податкової для виводу з "тіні": середньомісячний приріст активних РРО зріс втричі05.06.25, 17:08 • 1888 переглядiв

Крім того, відшкодування ПДВ на 23,8% перевищили минулорічні показники. За 5 місяців цього року вже відшкодовано понад 70,9 млрд грн ПДВ 

- повідомив Кравченко.

Кравченко: драма "Неповернення ПДВ" відміняється - уже відшкодовано понад 55 млрд грн26.05.25, 13:51 • 2516 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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