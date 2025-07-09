У Раду внесли альтернативний законопроєкт щодо змін до бюджету 2025 9 липня 2025

У Верховну Раду внесли альтернативний законопроект до змін Бюджету 2025. Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Желєзняк, пише УНН.

Голова бюджетного Комітету та голова Коаліції внесли альтернативний законопроект до змін Бюджету 2025. При тому, що урядова версія вже була схвалена комітетом за основу - йдеться у повідомленні.

Нардеп зазначив, що по суті законопроєкт на 99,9% такий самий, окрім двох технічних правок.

Навіщо це робиться? Тому що коли звільняють Премʼєра, то Уряд йде у відставку і припиняє свої повноваження - додав Желєзняк.

Він також зауважив, що всі урядові законопроекти (які не пройшли перше читання) теж відкликаються. Включаючи цей законопроект про зміни у Бюджет.

Позачергове засідання Ради для зміни уряду може не відбутися раніше 15-го липня - нардеп