У Раду внесли альтернативний законопроєкт щодо змін до бюджету 2025 9 липня 2025
Київ • УНН
До Верховної Ради внесено альтернативний законопроєкт щодо змін до Бюджету 2025. Він на 99,9% ідентичний урядовій версії, яка вже була схвалена комітетом.
У Верховну Раду внесли альтернативний законопроект до змін Бюджету 2025. Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Желєзняк, пише УНН.
Голова бюджетного Комітету та голова Коаліції внесли альтернативний законопроект до змін Бюджету 2025. При тому, що урядова версія вже була схвалена комітетом за основу
Нардеп зазначив, що по суті законопроєкт на 99,9% такий самий, окрім двох технічних правок.
Навіщо це робиться? Тому що коли звільняють Премʼєра, то Уряд йде у відставку і припиняє свої повноваження
Він також зауважив, що всі урядові законопроекти (які не пройшли перше читання) теж відкликаються. Включаючи цей законопроект про зміни у Бюджет.
Позачергове засідання Ради для зміни уряду може не відбутися раніше 15-го липня - нардеп25.06.25, 10:01 • 2395 переглядiв